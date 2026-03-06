Series

Cinco series animadas de HBO Max para que niños vean y disfruten en el Día de la Mujer

Estas producciones son apropiadas para que los niños y niñas puedan verlas.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

6 de marzo de 2026, 2:40 p. m.
Series que niños y niñas pueden ver en HBO Max en el Día de la Mujer Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

En este Día Internacional de la Mujer suena bien la idea de ver las producciones animadas que celebran personajes femeninos de todo tipo.

Algunas son historias que inspiran, otras son figuras que rebosan confianza y autonomía, y algunas son un recordatorio de que la fuerza femenina surge en los lugares más inesperados.

Series animadas para ver en el Día Internacional de la Mujer Foto: Getty Images

Series para ver en HBO Max el Día de la Mujer

Estas son algunas de las series que se pueden ver para ver, celebrar y conmemorar el Día Internacional de la Mujer

El mundo (sin filtro) de Any Malu

Con su personalidad única y sincera, Any Malu inspira a todos a expresarse sin miedo y a ver la vida con más ligereza y creatividad.

