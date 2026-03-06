Cinco series animadas de HBO Max para que niños vean y disfruten en el Día de la Mujer

En este Día Internacional de la Mujer suena bien la idea de ver las producciones animadas que celebran personajes femeninos de todo tipo.

Algunas son historias que inspiran, otras son figuras que rebosan confianza y autonomía, y algunas son un recordatorio de que la fuerza femenina surge en los lugares más inesperados.

Series animadas para ver en el Día Internacional de la Mujer Foto: Getty Images

Series para ver en HBO Max el Día de la Mujer

Estas son algunas de las series que se pueden ver para ver, celebrar y conmemorar el Día Internacional de la Mujer

El mundo (sin filtro) de Any Malu

Con su personalidad única y sincera, Any Malu inspira a todos a expresarse sin miedo y a ver la vida con más ligereza y creatividad.

La primera YouTuber animada creada en Brasil regresa el 23 de marzo en la nueva serie El mundo (sin filtro) de Any Malu en Cartoon Network y HBO Max.

Hasta entonces, puedes revivir toda la diversión de Malu y sus amigos en Any Malu Show y El mundo real de Any Malu en HBO Max.

Mónica y amigos

Mónica, uno de los personajes más emblemáticos de Brasil, destaca por su personalidad inteligente y liderazgo natural, demostrando que las niñas pueden ser decididas y protagonistas de sus propias historias.

Junto a sus amigas, refuerza la importancia de la igualdad y el respeto. Inspirada en las historias de Mauricio de Sousa, la pandilla Limoeiro está disponible en HBO Max.

Weeboom

Un destino a la vez, Wee, un valiente conejo verde, y Boom, un ser mitológico responsable de los sonidos del mundo, se embarcan en un viaje para capturar pequeñas criaturas mágicas que siembran el caos allá donde van.

Además de destacar la amistad del dúo, la historia presenta a Wee como un personaje decidido, curioso e intrépido, lo que refuerza la importancia de la autonomía y la confianza en sí mismas para las niñas desde sus primeros años.

El mundo de Luna

Con su mente curiosa y su ojo agudo, Luna transforma la vida cotidiana en un laboratorio de descubrimientos. Junto a su hermano Júpiter y su fiel hámster Claudio, vive aventuras que revelan cómo funcionan las cosas.

Su entusiasmo contagioso inspira a los niños a explorar el mundo que los rodea y a no perder nunca la curiosidad. Siempre buscando respuestas a preguntas como: ¿De dónde salió la luna? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Qué es la gravedad? ¿Por qué rebota la pelota? Junto a sus amigos, Luna demuestra que la mejor experiencia de todas es aprender.

Lupi y Baduki

¡Este dúo tiene una hermosa y peculiar amistad! A pesar de sus diferencias, Lupi (un lobo de crin extrovertido y vivaz) y Baduki (un oso hormiguero gigante, tranquilo y observador) enfrentan juntos muchos desafíos inusuales.

Con un espíritu colaborador, pero sin abandonar su fuerte personalidad, Lupi toma la iniciativa en las decisiones, demostrando su valentía, inteligencia y sensibilidad para resolver problemas.

El personaje inspira a los niños a confiar en sí mismos, valorando la autonomía, la creatividad y la fuerza de las niñas en sus propios caminos.