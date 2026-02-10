Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 9 al 15 de febrero

Con la llegada de la segunda semana de febrero de 2026, el catálogo de estrenos de HBO Max se renueva con una selección de series y películas que apunta a captar la atención de públicos diversos.

La propuesta incluye títulos pensados para distintos gustos y edades, consolidando una grilla amplia en contenidos.

Dentro de esta estrategia, la plataforma de streaming combina producciones animadas y opciones familiares con comedias y thrillers orientados a quienes prefieren relatos intensos, marcados por la tensión y el suspenso.

La variedad de géneros se presenta así como una apuesta clave para expandir las alternativas de entretenimiento disponibles en el servicio.

Esta semana, HBO Max se llena de emociones intensas con estrenos que exploran el amor, el deseo, los conflictos humanos y las relaciones llevadas al límite.

Historias apasionadas, dramas familiares, romances inesperados y nuevas miradas a la convivencia marcan una programación imperdible para los próximos días.

HBO Max: estrenos que llegan a la plataforma del 9 al 15 de febrero de 2026

Como agua para chocolate, Temporada final

Serie

Estreno: 15 de febrero

Sinopsis: Como Agua Para Chocolate, la historia que enamoró al mundo, regresa a HBO Max con su temporada final. La historia retoma los acontecimientos pocos días después del final de la primera temporada.

Tita, profundamente afectada por la pérdida y el encierro, encuentra en Dr. Brown la posibilidad de un futuro distinto, donde la calma y la ternura se perfilan como una alternativa real.

Sin embargo, el regreso de Pedro reaviva una pasión que desafía mandatos familiares, tradiciones y reglas sociales.

En un México atravesado por los cambios y tensiones de su tiempo, cada personaje deberá enfrentarse a sus propios límites y tomar decisiones que marcarán su destino.

Elenco: Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Francisco Angellini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman y Louis David Horné.

Más que rivales (Heated Rivalry)

Serie

Estreno: El 13 de febrero se estrenan los 3 últimos episodios

Sinopsis: Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo.

Lo que comienza como un romance secreto entre dos novatos de rostro fresco evoluciona en un viaje de años marcado por el amor, la negación y el autodescubrimiento.

A lo largo de los siguientes ocho años, mientras persiguen la gloria sobre el hielo, luchan por navegar sus sentimientos el uno por el otro.

Divididos entre el deporte por el que viven y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deberán decidir si en su mundo ferozmente competitivo hay espacio para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero.

Elenco: Connor Storrie, Hudson Williams, François Arnaud, Robbie GK, Sophie Nélisse, Ksenia Daniela Kharlamova, Dylan Walsh y Christina Chang.

Vecinos

Docuserie / HBO Original

Estreno: 13 de febrero

Sinopsis: La serie examina historias de conflictos residenciales reales, absurdos, escandalosos y dramáticos protagonizados por una amplia variedad de personajes más grandes que la vida en todo Estados Unidos, abriendo un portal de estilo verité a la vida de los estadounidenses contemporáneos.

Ojo por ojo

Película

Estreno: 13 de febrero

Sinopsis: Anna, aun lidiando con el repentino fallecimiento de sus padres, se muda de Nueva York a un pequeño pueblo de Florida para vivir con su abuela a quien nunca ha conocido.

Aislada, vulnerable y necesitada de amigos, encuentra un breve consuelo en la compañía de dos adolescentes locales. Pero cuando se vuelve cómplice de su imperdonable acto de violencia y termina atrapada por el Señor de los Sueños (Mr. Sandman): el alma retorcida de un niño atormentado que acecha los sueños de los abusadores antes de darse un festín con sus globos oculares al despertar.

Anna deberá enmendar su error antes de convertirse en víctima de esta espantosa maldición.

Elenco: Whitney Peak, S. Epatha Merkerson, Golda Rosheuvel, Finn Bennett y Laken Giles.

No nos dejes caer esta noche

Película

Estreno: 13 de febrero

Sinopsis: Un drama ambientado en Rodesia, poco antes de las elecciones de 1980 que consagrarían la independencia de Zimbabue.

La historia sigue a Bobo, una niña blanca de ocho años que crece en la granja de su familia y se ve confundida por su amor hacia las personas en ambos bandos de la prolongada guerra.

A través de su mirada, Bobo nos presenta la inestabilidad política y la tensión racial en el país al tiempo que sus padres británicos se aferran a su identidad colonial durante los últimos días de Rodesia.

Elenco: Lexi Venter, Embeth Davidtz y Zikhona Bali.

El chico de oro, Temporada 3

Novela

Estreno: 9 de febrero

Sinopsis: Continúa la historia de la vida de Ferit, un joven irresponsable, a quién su abuelo Halis, el magnate de un imperio de joyas, lo obliga a desposarse con una joven de origen humilde.

La candidata ideal para ser su esposa es Suna, pero antes de la ceremonia Ferit conoce a Seyran, hermana de Suna, y se queda enamorado de ella.

La vida de ambas hermanas cambia para siempre cuando Ferit decide casarse con Seyran. Rodeados de secretos, traiciones y conflictos familiares, Ferit y Seyran deberán aprender a convivir para encontrar el amor verdadero.

Elenco: Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir.

El chapulin colorado, Temporada 4

Serie

Estreno: 9 de febrero

Sinopsis: Programa cómico en el que el Chapulín Colorado utilizando su astucia y sus armas secretas, ayudará a quien lo invoque. Aunque un poco torpe y miedoso, se enfrentará a los problemas con heroísmo.

Elenco: Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Édgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl ‘Chato’ Padilla.