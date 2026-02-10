Series

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 9 al 15 de febrero

Estas son las producciones que llegan para entretener a los suscriptores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

10 de febrero de 2026, 5:44 p. m.
HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España.
HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con la llegada de la segunda semana de febrero de 2026, el catálogo de estrenos de HBO Max se renueva con una selección de series y películas que apunta a captar la atención de públicos diversos.

La propuesta incluye títulos pensados para distintos gustos y edades, consolidando una grilla amplia en contenidos.

Dentro de esta estrategia, la plataforma de streaming combina producciones animadas y opciones familiares con comedias y thrillers orientados a quienes prefieren relatos intensos, marcados por la tensión y el suspenso.

En ocasiones, las plataformas de streaming suelen presentar problemas con la conexión a Internet.
Estrenos en HBO Max en la segunda semana de febrero de 2026 Foto: Getty Images

La variedad de géneros se presenta así como una apuesta clave para expandir las alternativas de entretenimiento disponibles en el servicio.

Televisión

En nueve días regresa una de las series más esperadas en Netflix: la temporada uno ‘barrió’ con el número de visualizaciones

Televisión

Estas son las 15 mejores películas para ver en Amazon Prime Video en febrero

Televisión

Las mejores películas románticas de HBO+ para disfrutar en San Valentín

Televisión

Top 10 de las series favoritas en Netflix en lo que va de 2026; Bridgerton, en la lista, con varias temporadas

Arcadia

La mente en modo ‘bajo consumo’: ¿para qué pensar si la IA ya lo hace?

Televisión

Netflix anuncia el regreso de la esperada serie de ciencia ficción más ambiciosa: su temporada 2 se estrena en 2026

Televisión

‘Dragon Ball Super’ confirma su regreso al anime con dos estrenos clave tras casi una década

Televisión

Dónde ver ‘Heated Rivalry’, el fenómeno viral que triunfó en Estados Unidos

Televisión

HBO revela el catálogo de estrenos para todo febrero de 2026: estas son las series y películas más destacadas

Televisión

Una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max

Esta semana, HBO Max se llena de emociones intensas con estrenos que exploran el amor, el deseo, los conflictos humanos y las relaciones llevadas al límite.

Estrenos en octubre en HBO Max
Estrenos en octubre en HBO Max Foto: Cortesía HBO

Historias apasionadas, dramas familiares, romances inesperados y nuevas miradas a la convivencia marcan una programación imperdible para los próximos días.

HBO Max: estrenos que llegan a la plataforma del 9 al 15 de febrero de 2026

Como agua para chocolate, Temporada final

Serie

Estreno: 15 de febrero

Sinopsis: Como Agua Para Chocolate, la historia que enamoró al mundo, regresa a HBO Max con su temporada final. La historia retoma los acontecimientos pocos días después del final de la primera temporada.

Tita, profundamente afectada por la pérdida y el encierro, encuentra en Dr. Brown la posibilidad de un futuro distinto, donde la calma y la ternura se perfilan como una alternativa real.

Sin embargo, el regreso de Pedro reaviva una pasión que desafía mandatos familiares, tradiciones y reglas sociales.

En un México atravesado por los cambios y tensiones de su tiempo, cada personaje deberá enfrentarse a sus propios límites y tomar decisiones que marcarán su destino.

YouTube video grSQ1zQKm1A thumbnail

Elenco: Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Francisco Angellini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman y Louis David Horné.

Más que rivales (Heated Rivalry)

Serie

Estreno: El 13 de febrero se estrenan los 3 últimos episodios

Sinopsis: Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo.

Lo que comienza como un romance secreto entre dos novatos de rostro fresco evoluciona en un viaje de años marcado por el amor, la negación y el autodescubrimiento.

A lo largo de los siguientes ocho años, mientras persiguen la gloria sobre el hielo, luchan por navegar sus sentimientos el uno por el otro.

Divididos entre el deporte por el que viven y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deberán decidir si en su mundo ferozmente competitivo hay espacio para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero.

YouTube video wSojxn8cAfU thumbnail

Elenco: Connor Storrie, Hudson Williams, François Arnaud, Robbie GK, Sophie Nélisse, Ksenia Daniela Kharlamova, Dylan Walsh y Christina Chang.

Vecinos

Docuserie / HBO Original

Estreno: 13 de febrero

Sinopsis: La serie examina historias de conflictos residenciales reales, absurdos, escandalosos y dramáticos protagonizados por una amplia variedad de personajes más grandes que la vida en todo Estados Unidos, abriendo un portal de estilo verité a la vida de los estadounidenses contemporáneos.

YouTube video gpmT6TfV18I thumbnail

Ojo por ojo

Película

Estreno: 13 de febrero

Sinopsis: Anna, aun lidiando con el repentino fallecimiento de sus padres, se muda de Nueva York a un pequeño pueblo de Florida para vivir con su abuela a quien nunca ha conocido.

Aislada, vulnerable y necesitada de amigos, encuentra un breve consuelo en la compañía de dos adolescentes locales. Pero cuando se vuelve cómplice de su imperdonable acto de violencia y termina atrapada por el Señor de los Sueños (Mr. Sandman): el alma retorcida de un niño atormentado que acecha los sueños de los abusadores antes de darse un festín con sus globos oculares al despertar.

Anna deberá enmendar su error antes de convertirse en víctima de esta espantosa maldición.

YouTube video A-A0K3gL0nk thumbnail

Elenco: Whitney Peak, S. Epatha Merkerson, Golda Rosheuvel, Finn Bennett y Laken Giles.

No nos dejes caer esta noche

Película

Estreno: 13 de febrero

Sinopsis: Un drama ambientado en Rodesia, poco antes de las elecciones de 1980 que consagrarían la independencia de Zimbabue.

La historia sigue a Bobo, una niña blanca de ocho años que crece en la granja de su familia y se ve confundida por su amor hacia las personas en ambos bandos de la prolongada guerra.

A través de su mirada, Bobo nos presenta la inestabilidad política y la tensión racial en el país al tiempo que sus padres británicos se aferran a su identidad colonial durante los últimos días de Rodesia.

YouTube video CnY2QV5SmYY thumbnail

Elenco: Lexi Venter, Embeth Davidtz y Zikhona Bali.

El chico de oro, Temporada 3

Novela

Estreno: 9 de febrero

Sinopsis: Continúa la historia de la vida de Ferit, un joven irresponsable, a quién su abuelo Halis, el magnate de un imperio de joyas, lo obliga a desposarse con una joven de origen humilde.

La candidata ideal para ser su esposa es Suna, pero antes de la ceremonia Ferit conoce a Seyran, hermana de Suna, y se queda enamorado de ella.

La vida de ambas hermanas cambia para siempre cuando Ferit decide casarse con Seyran. Rodeados de secretos, traiciones y conflictos familiares, Ferit y Seyran deberán aprender a convivir para encontrar el amor verdadero.

YouTube video 6pZEdu7L3MM thumbnail

Elenco: Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir.

El chapulin colorado, Temporada 4

Serie

Estreno: 9 de febrero

Sinopsis: Programa cómico en el que el Chapulín Colorado utilizando su astucia y sus armas secretas, ayudará a quien lo invoque. Aunque un poco torpe y miedoso, se enfrentará a los problemas con heroísmo.

YouTube video JKeiTCYqd9I thumbnail

Elenco: Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Édgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl ‘Chato’ Padilla.

Más de Televisión

El agente nocturno regresará con su tercera temporada en febrero 2026

En nueve días regresa una de las series más esperadas en Netflix: la temporada uno ‘barrió’ con el número de visualizaciones

Prime Video ha cambiado su forma de navegación dentro de la aplicación.

Estas son las 15 mejores películas para ver en Amazon Prime Video en febrero

HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España.

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 9 al 15 de febrero

Los protagonistas de la famosa película romántica 'The Notebook' (2004).

Las mejores películas románticas de HBO+ para disfrutar en San Valentín

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Top 10 de las series favoritas en Netflix en lo que va de 2026; Bridgerton, en la lista, con varias temporadas

El ojo y las letras de Vince Gilligan así como la actuación de Rhea Seehorn son claves en 'Pluribus'.

La mente en modo ‘bajo consumo’: ¿para qué pensar si la IA ya lo hace?

El presupuesto ha sido uno de los elementos más destacados del proyecto desde su inicio.

Netflix anuncia el regreso de la esperada serie de ciencia ficción más ambiciosa: su temporada 2 se estrena en 2026

Dragon Ball es uno de los animes más importantes en la historia de la animación japonesa,

‘Dragon Ball Super’ confirma su regreso al anime con dos estrenos clave tras casi una década

Heated Rivalry ('Más que rivales')

Dónde ver ‘Heated Rivalry’, el fenómeno viral que triunfó en Estados Unidos

Ver películas los fines de semana es una tradición popular.

Más de 10 estrenos llegan a Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero

Noticias Destacadas