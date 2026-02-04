HBO revela el catálogo de estrenos para todo febrero de 2026: estas son las series y películas más destacadas

Febrero de 2026 llega con novedades destacadas en el catálogo de HBO Max. La plataforma de streaming presentó una tanda de estrenos que promete captar la atención de distintos públicos, con títulos que van desde series hasta películas para maratonear.

La propuesta incluye una combinación de animación, contenidos familiares y comedias, sin dejar de lado los thrillers pensados para quienes disfrutan de relatos intensos, llenos de suspenso y adrenalina.

Con esta variedad de géneros, HBO Max busca ampliar su oferta y ofrecer alternativas de entretenimiento para todos los gustos.

HBO Max: estrenos que llegan a la plataforma en febrero de 2026

Producciones originales latinoamericanas

Como agua para chocolate, temporada final

Estreno: 15 de febrero

Sinopsis: Como agua para chocolate, la historia que enamoró al mundo, regresa a HBO Max con su temporada final. La historia retoma los acontecimientos pocos días después del final de la primera temporada.

Tita, profundamente afectada por la pérdida y el encierro, encuentra en el Dr. Brown la posibilidad de un futuro distinto, donde la calma y la ternura se perfilan como una alternativa real. Sin embargo, el regreso de Pedro reaviva una pasión que desafía mandatos familiares, tradiciones y reglas sociales.

En un México atravesado por los cambios y tensiones de su tiempo, cada personaje deberá enfrentarse a sus propios límites y tomar decisiones que marcarán su destino.

Elenco: Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Francisco Angellini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman y Louis David Horné.

Doña Beja

Estreno: 2 de febrero

Sinopsis: Inspirada en la vida de Ana Jacinta de São José, una de las figuras más emblemáticas de la historia de Minas Gerais, Doña Beja revisita a este personaje que desafió las convenciones sociales de su tiempo, convirtiéndose en símbolo de deseo, poder y transgresión.

La telenovela es una reinterpretación contemporánea de la producción brasileña emitida en los años ochenta, ampliando la perspectiva sobre temas como la libertad, el protagonismo femenino y la desigualdad social.

Coloca a Beja en el centro de conflictos políticos, afectivos y morales dentro de una sociedad marcada por la rigidez y la opresión.

Elenco: Protagonizada por Grazi Massafera, David Júnior y André Luiz Miranda. Con la actuación de Pedro Fasanaro, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Indira Nascimento, Bukassa Kabengele, Otavio Muller, Isabela Garcia, Erika Januza, Tuca Andrada, Kelzy Ecard, Werner Schunemann, Thalma de Freitas, Gabriel Godoy, Ricardo Burgos, Catharina Caiado, Lucas Wickhaus, Luciano Quirino, João Villa, Rita Pereira, Simone Mazzer, Isabelle Nassar, Nikolas Antunes, Eduardo Pelizzari, Arilson Lucas, Paulo Mendes y Miguel Rômulo.

Series

Más que rivales

Estreno: 6 de febrero

Sinopsis: Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo.

Lo que comienza como un romance secreto entre dos novatos de rostro fresco evoluciona en un viaje de años marcado por el amor, la negación y el autodescubrimiento.

A lo largo de los siguientes ocho años, mientras persiguen la gloria sobre el hielo, luchan por navegar sus sentimientos el uno por el otro. Divididos entre el deporte por el que viven y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deberán decidir si en su mundo ferozmente competitivo hay espacio para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero.

Elenco: Connor Storrie, Hudson Williams, François Arnaud, Robbie GK, Sophie Nélisse, Ksenia Daniela Kharlamova, Dylan Walsh y Christina Chang.

Portobello

Estreno: 20 de febrero

Sinopsis: La primera serie original italiana de HBO narra la historia dramática del presentador de televisión Enzo Tortora, quien se convirtió en protagonista de una terrible odisea judicial.

Elenco: Stars Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Giada Fortini, Irene Maiorino, Giovanni Buselli, Davide Mancini, Paolo Pierobon, Gianluca Gobbi, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, Alessio Praticò, Alma Noce, Salvatore D’Onofrio, Francesco Russo, Gennaro Apicella, Luciano Giugliano, Alessandro Fella, Antonia Truppo, Gianmaria Martini and features Gianfranco Gallo as Raffaele Cutolo, with Fabrizio Contri, Tommaso Ragno, Valeria Marini y Alessandro Preziosi.

Vecinos

Estreno: 13 de febrero

Sinopsis: La serie examina historias de conflictos residenciales reales, absurdos, escandalosos y dramáticos protagonizados por una amplia variedad de personajes más grandes que la vida en todo Estados Unidos, abriendo un portal de estilo verité a la vida de los estadounidenses contemporáneos.

Películas

Megan 2.0

Estreno: 6 de febrero

Sinopsis: Dos años después de que M3GAN, un prodigio de la inteligencia artificial, fuera finalmente destruida tras perder el control, su creadora Gemma se ha convertido en una prominente autora y defensora de que el gobierno supervise todos los avances en esta materia.

Lo que ella no sabe es que una poderosa compañía de desarrollo de defensa ha robado la tecnología empleada para M3GAN y la ha usado para crear un arma militar conocida como Amelia, la espía asesina definitiva. Pero, a medida que Amelia va cobrando conciencia propia, pierde interés en recibir órdenes de los humanos.

Con el futuro de la humanidad pendiendo de un hilo, Gemma se da cuenta de que no hay más opción que resucitar a M3GAN e implementar a su creación unas cuantas mejoras. Cuando sus caminos se cruzan, la macabra muñeca original tendrá que enfrentarse a una rival a su altura.

Elenco: Allison Williams, Violet McGraw, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Amie Donald, Jenna Davis, Ivanna Sakhno, Aristotle Athari, Timm Sharp y Jemaine Clement.

Jurassic World: Renace

Estreno: 20 de febrero

Sinopsis: Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, la ecología del planeta ha resultado en gran medida inhóspita para los dinosaurios. Los que aún permanecen existen en entornos ecuatoriales aislados, con climas que se asemejan a aquellos en los que alguna vez prosperaron.

Dentro de esa biosfera tropical, las tres criaturas más colosales de la tierra, el mar y el aire, albergan en su ADN la clave para un fármaco que aportará beneficios milagrosos y salvadores para la humanidad.

Elenco: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechir Sylvain y Ed Skrein.

Sisu: Camino a la venganza

Estreno: 27 de febrero

Sinopsis: Una explosiva secuela de acción de SISU. Un sobreviviente de la guerra regresa a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada durante el conflicto. La desmantela, la carga en un camión y está decidido a reconstruirla en un lugar seguro en su honor.

Cuando el comandante del Ejército Rojo que mató a su familia regresa decidido a terminar el trabajo, comienza una implacable y espectacular persecución a través del país.

Elenco: Jorma Tommila, Richard Brake y Stephen Lang.

Contenido infantil

El maravillosamente extraño mundo de Gumball, temporada 2

Estreno: 2 de febrero

Sinopsis: La serie se basa en el dinámico legado de El increíble mundo de Gumball, con su característica mezcla de estilos mediáticos eclécticos, que incluyen animación 2D y 3D, CGI, marionetas, fotorrealismo y acción en vivo.