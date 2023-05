¿Adiós al PSG? Mbappé podría dejar el club parisino tras negarse a activar su cláusula de renovación

El ‘Dream Team’ que armó el Paris Saint Germain para ganar la Champions League no rindió sus frutos y todo parece indicar que el tridente conformado por Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé no durará por mucho tiempo más, pues el delantero francés no usaría la cláusula de renovación que hay en su actual contrato.

Cuando se anunció con bombos y platillos la extensión del vinculo del atacante con el club parisino, durante un partido por Ligue 1 contra el Metz en mayo de 2022, Mbappé posó con una camiseta que mostraba el año 2025. Sin embargo, el contrato en realidad va hasta junio de 2024, con una extensión opcional de un año más a decisión exclusiva del jugador.

Kylian Mbappé durante su acto de renovación con el PSG, en mayo de 2022. - Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Según informó recientemente el diario L’Equipe, la estrella de 24 años “podría decidir no ejercer la opción de ampliar un año en su contrato para mantener abierta todas las opciones”.

“Si ligase mi futuro a la Champions League, y sin faltarle al respeto al club, ¡ya me habría ido muy lejos! Estoy aquí, muy contento y por el momento no pienso en otra cosa que vivir lindos días con el PSG”, indicó Kylian el pasado 15 de abril, día en que se convirtió en el máximo goleador en la historia del equipo en la liga de Francia.

Sin embargo, teniendo en cuenta la versión de L’Equipe, el jugador habría cambiado de parecer y tendrá hasta el próximo 31 de julio para informarle al club si acepta o no jugar un año más en el Parque de los Príncipes.

Aún si decidiera no continuar, el presidente del equipo, Nasser Al-Khelaifi, y los demás directivos tendrían un año para intentar convencerlo y que firme otro contrato, con el fin de que no se marche como agente libre y pierdan la gigantesca inversión que han hecho en el delantero, quien tiene un salario cercano a los seis millones de euros al mes.

Es importante recordar que Mbappé estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid, equipo que desea tenerlo en sus filas desde hace ya varias temporadas, antes de que el PSG repuntara en la negociación y el jugador aceptara los términos de la renovación el año pasado.

Kylian Mbappé enfrentando al Real Madrid en la Champions League. - Foto: Getty Images

Además del conjunto ‘merengue’, hay varios gigantes de Europa detrás del atacante. Uno de los más opcionados a quedarse con los servicios del jugador sería el Liverpool de Jurgen Klopp, quien no se cansa de acumular figuras de la talla de Luis Díaz, Darwin Nuñez y Mohamed Salah.

Otro equipo de la Premier League que lo desea es el Manchester United, que no encontró en el neerlandés Wout Weghorst el reemplazo ideal para Cristiano Ronaldo, y que además mira con recelo a su rival de patio Manchester City y su goleador Erling Haaland. Kylian Mbappé sería la pieza clave que le falta a los ‘diablos rojos’ para volver a los años gloriosos.

Lionel Messi, otro que también desconoce su futuro

El astro argentino Lionel Messi sería el primero del tridente MMN (Messi-Mbappé-Neymar) que deje el club parisino, muy posiblemente al final de la actual temporada.

Los motivos principales para su salida serían la tensa relación con parte de la hinchada del PSG, que ya tiene por costumbre silbarle en cada partido que juega de local, además de la sanción de seis días por un viaje no autorizado por el club a Arabia Saudí, para cumplir con compromisos comerciales.

Messi se estaría debatiendo entre un último baile con el Barcelona, equipo en el que es la máxima leyenda, o una jugosa oferta del fútbol árabe, que lo convertiría en el deportista mejor pago del planeta.