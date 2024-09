Advierten a Colombia por cambio en las eliminatorias: pone a pensar en la clasificación al Mundial 2026

Para la Selección Colombia, el objetivo número uno al contratar a Néstor Lorenzo era regresar a la Copa del Mundo, haciendo olvidar el turbio camino que se tuvo hacia Catar 2022, en el que al final no se logró el cometido, cortando así una serie de clasificaciones que se habían tenido en las dos citas orbitales anteriores.

Además, jugadas ocho jornadas de las eliminatorias, el cuadro tricolor no conoce lo que es perder, aun cuando ya se midió a Brasil y Argentina, las potencias continentales, a los que ya superó. Con 16 puntos, marcha segunda y en lo que resta del año le quedan cuatro partidos que, de ganarlos o empatar, dejarían bien encaminada la clasificación.

Sin embargo, hay opiniones sobre este camino al siguiente mundial que han caído en las últimas semanas y no son tan favorables, dado que un cambio de formato hace que se piense que hay mayor facilidad para lograr los cupos, restando así méritos a Colombia y demás que están con un buen presente.

Sobre las razones que tenía para tal afirmación, señaló que ya no es como antes sucedía: “Ahora mismo son las más fáciles que hay en el mundo”. Y de inmediato, dio sus razones: “Al haber muchos cupos en el resto de continentes, ahora no te enfrentas a Australia”.

Valga recordar que para la Copa del Mundo del 2026, el número pasó de ser de 32 a 48 selecciones clasificadas, lo que, a su vez, amplió los cupos en cada confederación. De Conmebol, ya no son cuatro directos y uno que va a repechaje, si no son seis y el séptimo tiene una chance más, de diez participantes.

Es decir, tan solo tres no irían por Sudamérica, lo que hace, para el estadígrafo español y otras opiniones, un camino sencillo. “En teoría te enfrentas al que no ha conseguido plaza directa en Asia, por lo cual te enfrentas al noveno de ese continente o a lo mejor te enfrentas al décimo de África”, sumó sobre quien vaya a repechaje y que no tendrá una potencia para superar.