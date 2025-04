Arne Slot reprobó polémica jugada de Luis Díaz y lanzó su veredicto: “No me gusta”

Luis Díaz was offside during the build-up. 👀 pic.twitter.com/IjwbU9gIyv

Arne Slot se pronunció

Slot fue sincero con su opinión sobre el tanto que les permitió sacar 12 puntos de diferencia al Arsenal en la cima de la Premier League: “ No estoy de acuerdo con la regla porque no me gusta ”.

“Siempre le digo al juez de línea que está en fuera de juego y él siempre me dice que no está interfiriendo en el juego. Así que la regla se aplicó correctamente, como debía, lo cual es bueno para nosotros. Pero no me gusta”, insistió.