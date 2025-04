Técnico del Everton no se calló sobre polémica con Luis Díaz: lanzó delicada acusación

Luis Díaz was offside during the build-up. 👀 pic.twitter.com/IjwbU9gIyv

No obstante, el VAR no vio ninguna influencia en la ubicación de Luis Díaz y dio continuidad a la decisión tomada sobre el campo de juego.

David Moyes acusa a los árbitros

“ Está en fuera de juego. No he recibido una explicación, pero he dicho que estoy decepcionado”, dijo en rueda de prensa, luego de haber visto la repetición en el camerino visitante.

El estratega deslizó que el juez de línea no quiso levantar la bandera y el VAR tampoco actuó para anularlo. “Me sorprende mucho que no se pitara, o quizás no me sorprende”, señaló.