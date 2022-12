Así festejó Mario Götze, ‘verdugo’ de Argentina en Brasil 2014, el título de Lionel Messi con su selección

El 18 de diciembre de 2022 es una fecha que los hinchas argentinos y los fanáticos del fútbol en general nunca olvidarán: Lionel Messi se consagró como campeón del mundo junto a su selección.

La primera oportunidad para Messi vino en Brasil 2014, cuando Argentina disputó la final contra Alemania. Aquel partido finalizó 0-0 en el tiempo reglamentario y tuvo que continuar en la prórroga, donde el rumbo del encuentro cambió drásticamente al minuto 113.

Luego de un centro de André Schürrle, un joven llamado Mario Götze, quien para entonces tenía 22 años, cambió la trayectoria del balón para mandarlo al fondo de la red. Su anotación fue la única del partido y definió el 1-0 final con que Alemania levantó la Copa Mundo en suelo sudamericano.

En esa oportunidad, Mario Götze fue el verdugo de Argentina. Ingresó al minuto 88 y, poco tiempo después, le dio la máxima alegría a su equipo marcando el gol que les permitió levantar el trofeo más codiciado en el fútbol mundial.

Han pasado ocho años desde que esa primera oportunidad se desvaneciera, pero el fútbol —como la vida— da revanchas. Argentina venía con una racha envidiable. Campeones de América, un desempeño superlativo en las eliminatorias y un invicto de 36 partidos sin conocer la derrota. En su debut en Qatar, Arabia Saudita fue el primer obstáculo y sorprendió con una inesperada victoria sobre los dirigidos por Lionel Scaloni.

Pero esa derrota no minimizó la ilusión argentina. Al contrario, fue un impulso para arrasar en el resto del certamen. El camino los llevó hasta una final contra Francia, mismo rival al que enfrentaron en los octavos de final de Rusia 2018.

En esa oportunidad, Francia venció 4-3 a Argentina, dando un golpe de autoridad y cimentando lo que fue su conquista en la Copa Mundo. De esta manera, el preciado trofeo continuaba su paseo por Europa, pues equipos del viejo continente venían ganando desde las cuatro ediciones anteriores:

Alemania 2006: Campeón Italia.

Sudáfrica 2010: Campeón España.

Brasil 2014: Campeón Alemania.

Rusia 2018: Campeón Francia.

La última vez que un equipo suramericano había ganado la Copa Mundo fue en Corea y Japón 2002, cuando Brasil se consagró pentacampeona. Ahora, veinte años después, Argentina alzó la mano y regresó la gloria a Sudamérica.

El momento en que Mario Götze batió el arco de Sergio Romero en la final de Brasil 2014, sellando el triunfo con que su equipo se coronó campeón del Mundial. - Foto: Getty Images

La celebración de Götze

Mario Götze fue el nombre que rondó las pesadillas de los argentinos tras la final de Brasil 2014. De ser su verdugo en aquel entonces, el futbolista alemán reapareció esta vez para apoyar y felicitar a la campeona por su logro, puntualmente, a Lionel Messi.

De hecho, durante el partido, Götze estuvo del lado de Argentina. A través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía viendo el encuentro. Lo mismo hizo su esposa, Ann-Kathrin, quien posteó una storie en la que aparecía Messi y sumó emojis de la bandera albiceleste.

En otro breve video compartido por Ann-Kathrin se ve el momento en que Götze festeja uno de los goles junto a su hijo.

Luego de que finalizara el encuentro y Argentina conquistara el Mundial de Qatar 2022, Mario Götze compartió una imagen publicada originalmente por la cuenta 433, donde aparece Messi consolando a su versión más joven, pasando del llanto a la gloria.

La familia Götze apoyó a Argentina en la final de Qatar 2022. - Foto: Capturas de pantalla Instagram @mariogotze y @annkathrin

La alegría y el apoyo de Mario Götze no pasaron desapercibidos teniendo en cuenta que fue el alemán quien frustró las ambiciones de Argentina hace ocho años. No obstante, ahora no desempeñó el papel de verdugo, sino que se sumó a la hinchada internacional que compartía un sueño común: ver a Lionel Andrés Messi Cuccittini levantar la Copa Mundo.

Además del logro colectivo, Messi también se llevó el balón de oro a mejor jugador del Mundial y se quedó con el reconocimiento de MVP (mejor jugador del partido) en cinco oportunidades.