Atlético Nacional sufre, pero sonríe: le dañó la fiesta al Huila con decisión polémica del VAR

Wilfrido de la Rosa fue otro de los jugadores que puso a trabajar a los centrales de Nacional, pero no fue suficiente para romper el empate 0-0 con el que se fueron al descanso.

El problema es que los visitantes no estuvieron lúcidos en fase ofensiva y apenas llegaron a tocar la puerta del Huila con tímidas posibilidades en los pies de Neyder Moreno y Jefferson Duque.

El verde paisa se motivó después de esa opción clara y comenzó a llevar peligro al arco huilense, que sufría en ese punto lo que no había sufrido en más de una hora de partido.

Con este resultado (0-1), el equipo de Amaral escala hasta la segunda posición del campeonato con 11 unidades, aunque deberá esperar al complemento de la fecha que terminará este lunes festivo con los compromisos entre Bucaramanga vs. Águilas Doradas y Millonarios vs. Once Caldas.