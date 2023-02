Batacazo: el Barcelona no pudo con Almería y perdió puntos importantes en el camino al título

El FC Barcelona tropezó (1-0) este domingo en su visita a la UD Almería en la jornada 23 de LaLiga Santander, un paso en falso como resaca de la eliminación en la Liga Europa que recorta a siete puntos su diferencia en el liderato sobre el Real Madrid.

El equipo de Xavi Hernández llevaba 12 jornadas de Liga sin perder y, hasta el jueves ante el Manchester United, 18 partidos sin perder. El proyecto azulgrana dio otro paso en falso en el Power Horse Stadium, suavizado porque el Madrid solo había empatado ante el Atlético el sábado, pero sonoro por la ocasión perdida y por la mala imagen de un Barça derrotado con el tanto de El Bilal Touré.

La oportunidad de oro no estaba acompañada de un estado de felicidad y el Barça dejó escapar la opción de ponerse a diez puntos del Real Madrid. Los de Xavi Hernández fueron un equipo sin peligros, echando de menos a Dembélé, Pedri o Araujo, ante un Almería que lo bordó y que se fue al descanso con el 1-0.

El club blaugrana sigue como líder con siete puntos más que Real Madrid. - Foto: AP

Entre la rotación, obligada en algún caso, y la resaca de la eliminación europea, el Barça sufrió de inicio ante un Almería bien adelantado y con las ideas claras para bloquear el juego culé. El líder fue muy poco fiero, ni una ocasión en el primer tiempo, y tampoco se defendió bien con muchas novedades en esa zona.

A los de Rubi les faltó concretar mejor arriba y el Barça pareció respirar al menos recuperando el balón, aunque no supo qué hacer con él. Los de Xavi no encontraron a Lewandowski, Ferran tuvo un par de guerras en solitario y fue Sergi Roberto quien tuvo los dos balones para hacer daño al rival, pero no los aprovechó ni mucho menos.

Con todo, el Almería seguía ganando cada duelo y, en una seria salida desde su campo recuperando Ely el balón, conectaron de maravilla Luis Suárez y El Bilal para el golazo del africano en el minuto 24 (1-0). El Barça no tuvo reacción, de hecho Ter Stegen tuvo que salvar una acrobacia de Leo Baptistao, y en el segundo tiempo tampoco inventó la pólvora. Las llegadas por bandas dieron algo de profundidad a los visitantes, pero la defensa local siguió atenta.

Sergio Busquets despejando un balón. - Foto: AP

La entrada de Raphinha ayudó al juego culé a estar más cerca de la meta de Fernando, pero no hubo remate, de nuevo con Sergi Roberto como falso nueve. La maraña del Almería obligó al Barça a jugar por fuera y los centros, además de no ser buenos en su mayoría, no rentaron. Araujo fue la opción ofensiva de Xavi, con las bajas y tirando de canteranos como Torre y Alarcón, y lo cierto es que el uruguayo tuvo la más clara, pero no llegó a rematar un centro de Ferran.

El Barça se precipitó y de un posible +10, la renta del líder pasa a 7, con una sombra de depresión peligrosa cuando queda lo más importante y encima tiene encima la polémica del ‘caso Negreira’. Lo siguiente, la ida de semifinal de Copa ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el jueves. El Almería, tras tres derrotas, responde a los triunfos de sus rivales por abajo y se mantiene fuera del descenso con su primera victoria histórica sobre el Barça.

Frenkie de Jong (Barcelona) Babic (Almería) disputando un balón. - Foto: AP

Ficha técnica

Resultado: Almería, 1 - FC Barcelona, 0. (1-0, al descanso).

Alineaciones:

Almería: Fernando; Chumi, Ely, Babic, Akeme; Eguaras (Samú Costa, min.83), De la Hoz, Robertone (Embarba, min.76); Baptistao (Pozo, min.83), El Bilal (Kaiky Melo, min.89) y Luis Suárez (Ramazani, min.76).

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Pablo Torre, min.76), Eric (Araujo, min.67), Christensen, Jordi Alba (Marcos Alonso, min.67); Busquets (Ángel Alarcón, min.76), De Jong, Kessié (Raphinha, descanso); Ferran, Lewandowski y Gavi.

Gol: 1 - 0, min.24, El Bilal.

Árbitro: Ortiz Arias (C. Madrileño). Amonestó a Robertone (min.48), Chumi (min.53) y Fernando (min.87) por parte del Almería. Y a Eric (min.35), Raphinha (min.54) y Gavi (min.57) en el Barça.

Estadio: Power Horse Stadium. 15.279 espectadores.

*Con información de Europa Press.