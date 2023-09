Bayern Múnich vs. Manchester United: hora, canal y posibles formaciones del partido más atractivo de la primera fecha de la Champions League

Bayern Múnich llega con algunas dudas

Aunque los resultados pocas veces son cuestionables, en el caso del Bayern Múnich puede que los números no digan toda la verdad. Los de Múnich vienen de empatar 2-2 en casa con el Bayer Leverkusen, en la última fecha de la Bundesliga. Esto causó que ambos clubes compartan la cima del fútbol alemán con 10 puntos.

El problema para los dirigidos por Thomas Tuchel es que no encuentran una forma de juego clara y están sumando puntos por la calidad individual, no tanto por el trabajo colectivo.

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Harry Kane marcó gol con el Bayern Múnich. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Manchester United está en crisis

Pero si al Bayern se le critica a pesar de los buenos resultados, a Manchester United los señalamientos le llueven por todos lados, ya que en la Premier League están en la posición 13 con solo seis puntos. Ha perdido con Tottenham y Arsenal, mientras que acaba ser bailado el fin de semana 3-0 por el Brighton en Old Trafford.

Como si faltara algo más, el técnico Erik ten Hag está metido en una disputa con el extremo Jadon Sancho, quien fue apartado de la disciplina del primer equipo, mientras que Antony está vinculado en Brasil por un proceso de violencia contra su expareja. Los escándalos están por doquier para los red devils , que no podrán recuperar a Raphael Varane y Mason Mount para este encuentro europeo. También están descartados Luke Shaw, Sofyan Amrabat, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, Amad y Tom Heaton.

Posibles formaciones