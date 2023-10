¿Bodmer no convence? Hinchas de Nacional mostraron su molestia y sacaron a relucir video donde le coqueteó a Millonarios

Mediante un sorpresivo comunicado, el cuadro verdolaga informó a su afición y medios de comunicación que el brasileño no seguiría al frente: “Atlético Nacional anuncia que el profesor William Amaral no continuará al frente del equipo profesional masculino. John Jairo Bodmer asumirá este cargo desde la fecha y hasta el final de la presente temporada” , dijeron en la misiva.

William Amaral ya no es el técnico de Atlético Nacional | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿No le gustó a los hinchas?

“¿Qué equipo me gustaría dirigir a nivel de Colombia? Millonarios. No soy hincha de Millonarios, nunca lo seguí, no lo he seguido, pero me gustaría porque tiene una hinchada muy fiel. En las buenas y en las malas los hinchas de Millonarios siempre van al estadio”, aseguró.