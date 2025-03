“James es una persona que le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Nunca tuvimos la fortuna de jugar en el mismo equipo, pero como rivales siempre teníamos muy buena relación. Hacía mucho tiempo que no lo veía y la verdad es que es una alegría”, declaró el español.

“James obvio me gusta, es con el que más he jugado, y también tengo debilidad por Luis Díaz, un futbolista espectacular y que ocupa una parte en la cancha similar a la que yo ocupaba”, dijo.

Se viene Colombia vs. Paraguay

Néstor Lorenzo tiene la obligación de darle un giro a la dinámica que atraviesa la Tricolor , aunque dijo en rueda de prensa que no pateará el tablero en cuanto a la elección de los titulares.

Lorenzo no pierde la cabeza pese a las críticas. "Patear el tablero se hace en el momento en que uno no encuentra respuestas dentro de la cancha. El equipo por momentos ha jugado muy bien, y hemos jugado con rivales difíciles. Contra Brasil, por momentos, me gustó mucho el equipo”, dijo Lorenzo.