Carlos Antonio Vélez se despacha contra un técnico y pide castigo de la Dimayor: “debemos respetar”

No obstante, en sus declaraciones cometió un error que fue mencionado por Carlos Antonio Vélez en la famosa columna de Palabras Mayores . “Se le acaba de chispotear al técnico de Deportivo Cali. Vea hombre y esto sí lo va a tener que hacer el doctor (Fernando) Jaramillo, presidente de la Dimayor. Yo creo que todos tenemos que respetar a la gente que pone el dinero en el fútbol ”, arrancó.

La molestia del experimentado periodista se centra en el hecho que De La Pava dijo “Copa Colombia” para referirse a la Copa Betplay. “¿El día que Betplay no ponga la plata qué? ¿Quién la va a poner? No es fácil conseguir un patrocinador”, señaló.

“Yo entiendo que muchas empresas los omitan porque no tienen pauta y digamos que eso hasta uno hasta lo entiende. Yo no lo acepto, porque todos estamos en esto. Esa gente pone el dinero es para que se lo mencione. Ese es un tema de discusión ya muy intestino”, explicó.

Vélez apunta hacia una instrucción por parte de la Dimayor para evitar estas situaciones. “Lo que no se puede es que un funcionario de un equipo de fútbol, llámese dirigente, director técnico o jugador, ignore al patrocinador que le permite, incluso, que gane su plata”, completó.

“Eso no te queda bien Jaime. Yo creo que todos nosotros debemos cerrar filas y defender a la gente que tiende la mano. Esa gente no lo hace por generosa, sino porque necesita una retribución. Los negocios son buenos cuando todo el mundo gana. A ver, doctor Jaramillo, un jaloncito de orejas no cae mal”, sentenció.