César Farías confrontó a periodista y se desahogó: sacó en cara lo que le dijo Teo Gutiérrez

#FPC “Disculpa que te tenga que atajar. Difiero contigo. El equipo jugó fútbol. No le digas a la gente algo que la gente no vio, la gente hoy se fue feliz”.



César Farías, técnico de Junior, en la rueda de prensa luego del triunfo 2-0 contra Once Caldashttps://t.co/b2BPHrPlao pic.twitter.com/Pi9wQPIXTV