Teófilo Gutiérrez arriesgó y se las dio de Cristiano Ronaldo: “Se lo demuestro al que sea”

El experimentado talento había intentado incontables veces con que se le diera, “hasta que se me cumplió el sueño. Dios por fin me ha dado ese regalo que tanto le pedí en estos últimos años” , dijo en su presentación oficial.

“Yo pedía volver a Junior en cada niño Dios, y por fin se me cumplió. Lo que demuestra, una vez más, que es cuando él quiera, no cuando uno quiera”, agregó.

“Los 39 años que tengo no me impiden ser el mejor jugador del fútbol colombiano. Ya lo he sido y sin duda sigo siendo el mejor, y se lo demuestro al que sea. Las estadísticas no mienten”, dijo sin tapujos.