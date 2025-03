Champions League: Enfado monumental del Cholo Simeone por el penal anulado a Julián Álvarez ante el Real Madrid: ¿Alguien lo vio?

El monumental enfado de Simeone

El comunicador le preguntó al Cholo Simeone sobre la polémica jugada del penal anulado a Álvarez en la tanda de penales, a lo que el estratega respondió furiosamente. “¿Ustedes lo vieron? Yo el penal no lo vi, me quedé caminando sin ver la tanda de penales. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó?“, repetía Simeone ante los cuestionamientos del periodista.