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Real Madrid y Atlético de Madrid se sacaron chispas en el Santiago Bernabéu: así quedó la tabla de posiciones del fútbol español

La liga española sigue encendida y el Real Madrid no le pierde el paso al Barcelona, actual líder del torneo.

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Redacción Deportes
22 de marzo de 2026, 5:16 p. m.
El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinicius Junior, marcó doblete al Atlético de Madrid.
El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinicius Junior, marcó doblete al Atlético de Madrid. Foto: AFP

El Real Madrid pudo remontar y finalmente se quedó con la victoria, en casa, superando al Atlético de Madrid que busca recortar camino y asegurar cupo a torneos internacionales.

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Federico Valverde celebra con Vinicius.
Federico Valverde celebra con Vinicius. Foto: Getty Images

Los merengues consiguieron la victoria 3-2 con doblete de Vinicius Jr. y con un tanto adicional del uruguayo Federico Valverde, quien también vio la cartulina roja al minuto 77.

Por los colchoneros marcaron Lookman y Molina, pero no fue suficiente para doblegar a los madridistas, que siguen pisándole los talones al Barcelona, equipo que es líder con 73 puntos, cuatro más que los dirigidos por Álvaro Arbeloa.

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