Julián Álvarez dio la cara: explicó polémico penal del Atlético, ante Real Madrid, por Champions

La polémica tomó tendencia en el mundo del futbol. En esas, TNT Sports, de Argentina, filtró que Julián Álvarez les dio la cara a sus compañeros tras el cobro. Lejos de esconderse, explicó: “ No sé, puede ser, pero no sé”.

Diego ‘el Cholo' Simeone explotó por el penal de Álvarez en la rueda de prensa pospartido. Primero, cuestionó a los medios: “Les hago una pregunta a ustedes, por ahí ustedes lo vieron, yo el penal no lo vi, porque yo me quedé caminando sin ver la tanda de penales. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron?”.

Luego, siguió: “¿La tocó o no la tocó?”, a lo que un periodista le respondió: “No lo sé, por eso digo que si le has preguntado a él (Julián)”, y el Cholo sentenció: “¿La viste o no la viste? ¿Qué viste, la toca? No tengas miedo, si tienes miedo es porque después te pueden... cualquiera de los presentes, ¿vieron que la tocó dos veces Julián? Levanten la mano”. Según el entrenador, no la levantó nadie.