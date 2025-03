“ Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito . Imagino que si el VAR lo llamó (al árbitro)...”, se pausó. “Nunca he visto que el VAR llame en un penalti, pero vale también. Quiero creer que han visto que la tocó”, dijo el entrenador Diego Simeone tras el juego.

“La gente se va con el dolor de haber quedado afuera, sin lugar a dudas, porque todos queríamos jugar la final, pero sabiendo que su equipo lo dejó todo. Hay dos maneras de irse a dormir; una es diciendo ‘qué mal jugamos, no hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer y no competimos’, y hay otra: ‘Di todo, loco, di todo’”, añadió.

“Los árbitros ya lo habían detectado antes de que nos diéramos cuenta nosotros. Yo no me había dado cuenta. He visto la imagen y me parece que hay dos toques”, manifestó, por su parte, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.