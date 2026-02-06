Colombia mostró su indumentaria para los Juegos Olímpicos de Invierno: homenaje a la naturaleza y cultura

Colombia vuelve a estar en el centro del mundo y gracias al deporte. El reconocido estadio San Siro, en Milán, fue escenario para el arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que irán del 6 de febrero al 22 del mismo mes.

Nos emocionamos todos... 🇮🇹🥹



Una Ceremonia de Apertura que fue un tributo a Italia. A su cultura, creatividad, belleza e imaginación. ❤️



Pero también, y sobre todo, un mensaje universal de paz y diálogo. 🕊️#JuegosOlímpicos #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/TQIAIzIXEP — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 6, 2026

Fredrik Fodstad, esquiador de 25 años y nacido en Bogotá, pero adoptado por una familia noruega, fue el encargado de posar con la indumentaria colombiana para esta nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

¡VIVA COLOMBIA! 💛 💙 ❤️



Fredrik Fodstad participará en esquí de fondo y así veremos la bandera colombiana por cuarta vez en unos #JuegosOlímpicos de Invierno. ⛷️ 🇨🇴#MilanoCortina2026 #CeremoniaDeApertura l @OlimpicoCol pic.twitter.com/KsE8BvYoCi — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 6, 2026

Fodstad es esquiador, no habla español, pero le reveló al mundo cómo será la carta de presentación de Colombia en su indumentaria. Por medio de un comunicado oficial, el Comité Olímpico Colombiano (COC) amplió detalles.

“Inspirado en los paisajes naturales de Colombia, la majestuosidad de la cordillera de los Andes y la riqueza de los patrones tradicionales del sombrero vueltiao, el uniforme transforma el espíritu de la nación en una expresión viva de movimiento, cultura e identidad”, arranca afirmando el COC.

Y añaden: “Precisamente, el diseño refleja las texturas de las montañas colombianas, el ritmo de su gente y la vitalidad de su herencia, combinando tradición con innovación moderna de una manera que honra tanto el pasado como el futuro”.

Resaltan que al ser una colaboración entre Kazuki Kuraishi, diseñador japonés, y Neighborhood, celebra la conexión entre Colombia y Japón, además del orgullo nacional para el país cafetero.

Hélder Navarro, jefe de Misión Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno, afirmó: “El Comité Olímpico Colombiano presenta oficialmente la indumentaria revelada por primera vez en el Olympic Fashion Show, un diseño que ha recibido reconocimiento internacional y ha sido ampliamente destacado como una de las colecciones más notables de los Juegos”.

Habrá venta al público de esta colección

Y una noticia que alegra a los seguidores es que próximamente harán un lanzamiento limitado con algunas de las piezas que integran la llamativa colección colombiana para los Juegos Olímpicos de Invierno.

El COC amplía: “Esta edición especial tendrá un carácter benéfico, y los fondos recaudados estarán destinados a apoyar y fortalecer el Programa de Deportes de Invierno de Colombia. A través de esta iniciativa, el proyecto trasciende el escenario, generando oportunidades para futuros atletas y reforzando el compromiso continuo de Colombia con el desarrollo y la excelencia en los deportes de invierno”.