Como un verdadero ‘Rey’ fue presentado Arturo Vidal en su nuevo club; terminó la novela de América

Ambicioso por demostrar que su arribo al club que lo vio nacer por allá en 2005 no se trataba de un mero capricho, le pidió a los medios que lo tomaron a la salida de la sede: “No me comparen con los que vuelven a Chile porque no vengo a retirarme, buscamos ganar cosas”.

¿Por qué no vino al América?

“Hace unos días parecía que era rojo, todo rojo”, dijo el pasado 19 denero en una de sus habituales transmisiones a través de Twitch. “Yo he estado en Cali y me han tratado siempre superbién. No se dio, pero los estaremos apoyando desde acá, ojalá que sean campeones. Un saludo para los hinchas del América de Cali”, completó.

El chileno no olvida todo lo que hizo América para intentar ficharlo. “Como se la jugaron fue espectacular. Cada vez que veía eso, me sentía orgulloso. Me daba cuenta qué jugador era yo. Eso es lo que pasa. Nunca me he pasado que me dé cuenta de todo lo que he hecho”.