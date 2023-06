Conmovedor llanto de hincha que no pudo ver a Millonarios campeón por su trabajo

El triunfo de Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado sábado 24 de junio puso a más de un hincha embajador en un llanto de felicidad al ver a su equipo levantar uno de los títulos más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano.

Miles de aficionados se dieron cita en el máximo escenario deportivo de la capital, así como en el parque Metropolitano Simón Bolívar y, en general, en toda la ciudad para presenciar este trascendental partido; sin embargo, cientos de personas no pudieron ver el encuentro por su trabajo, debido a que no contaban con el tiempo o sus funciones no les permitían presenciar los 90 minutos de juego.

Los jugadores de Millonarios celebran después de ganar el partido final de la Liga BetPlay contra Nacional en el estadio El Campín el 24 de junio de 2023 en Bogotá, Colombia.Los jugadores de Millonarios celebran después de ganar el partido final de la Liga BetPlay contra Nacional en el estadio El Campín el 24 de junio de 2023 en Bogotá, Colombia. - Foto: Corbis via Getty Images

Como es el caso de un operador de logística que estuvo desde tempranas horas realizando su trabajo en el coloso de la 57 y que, en medio de la celebración de hinchas, jugadores y cuerpo técnico, no pudo contener su emoción y dando la espalda a la cancha, lugar donde se centraba la atención de los miles de seguidores, fue invadido por un llanto inconsolable que fue capturado por un asistente al estadio.

Fiel a sus funciones como operario de logística en el recinto deportivo, el hincha embajador dejó caer sus lágrimas producto de la emoción y alegría de estar en el lugar donde Millonarios se coronaba como el nuevo campeón del fútbol colombiano.

Millonarios campeón del primer torneo 2023 - Foto: Colprensa

Vea el video del hincha que lloraba de la emoción mientras trabajaba

El video, que se viralizó en las redes sociales, ya cuenta con más de un millón de reproducciones. “Se le nota la impotencia de no poder celebrar y las ganas que tiene de gritar y cantar”, “Qué hermoso es esa sensación ver a tu equipo de tu vida celebrar campeón”, “Se le nota que ama y adora a MILLOS la impotencia de no poder celebrar es su trabajo”, fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios en redes sociales.

Un recogepelotas, el héroe de Millonarios

En un principio, el portero Álvaro Montero fue señalado como la pieza clave de la victoria, sin embargo, videos compartidos en redes sociales dieron cuenta de un recogebolas que se convirtió en el héroe silencioso para el título de Millonarios.

Todo empezó justo después del cobro errado por Dorlan Pabón, cuando su compañero, el portero Kevin Mier, se dirigió a un costado del arco para leer una serie de datos que tenía escritos en una toalla.

Esa acción fue identificada por el banquillo local, que inmediatamente llamó al recogebolas y le pidió que, sigilosamente, tratara de desaparecer la toalla para dejar a Mier sin la posibilidad de saber hacia dónde estarían dirigidos los cobros del rival.

Recogebolas retiró toalla que le pertenecía al portero Kevin Mier de Nacional. - Foto: Captura de pantalla: You Tube - Millonarios vs. Nacional (Penales) | Liga BetPlay Dimayor 2023-I | Final Vuelta

En los videos grabados desde la tribuna occidental se ve cuando el recogebolas recibe la instrucción y sale corriendo hasta la zona de fotógrafos detrás del arco norte del estadio El Campín. Al tiempo que Jader Valencia enviaba el balón a las nubes, el recogebolas aprovechó la desatención del juez central y el arquero de Nacional para tomar la toalla a toda velocidad y perderse entre la cantidad de personas que en ese momento cubrían el desenlace de la final.

Luego del tanto convertido por Danovis Banguero, Mier regresó en busca de sus pistas, pero ya no las encontró. Mier miró por algunos segundos hacia las vallas publicitarias buscando el responsable del robo, pero ya era demasiado tarde.

Acá le saque todo el zoom al video que anda en redes.



Crédito al autor pic.twitter.com/R4KkxelTQ7 — Azul&Blanco (@Gago_90) June 25, 2023

Esa jugadita, que tuvo como autor intelectual al banquillo azul, fue clave para que los cobros de Juan Carlos Pereira, Jorge Arias y Larry Vásquez terminaran al fondo de la red y Millonarios se consagrara campeón del FPC.

Mier apenas logró atajar uno de los penales, el de Luis Carlos Ruiz, quien disparó al centro de la portería y se encontró con la punta del pie del arquero recientemente convocado a la Selección Colombia. No cabe duda de que Nacional tenía preparados los penales en caso de que se dieran, pero no contaban con la astucia del héroe silencioso al que la afición de Millonarios no deja de llenar de elogios en las redes sociales.