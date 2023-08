¿Convocatoria merecida o polémica? Así llega James Rodríguez a la Selección Colombia

Así llega James Rodríguez

Antes de aterrizar en Brasil, James estuvo en Olympiacos, equipo al que renunció el 9 de abril, por aspectos dentro del nuevo cuerpo técnico que no le gustaron.

Con el equipo paulista el volante de 32 años no ha anotado ni ha dado asistencias, por ende se espera que sea suplente en el próximo encuentro, que será la vuelta de la serie contra la Liga de Quito en el Morumbí.

La crítica de Carlos Antonio Vélez

Y agregó que “a mano alzada… Lo único coherente de la convocatoria de Lorenzo fue el mantener 15 de los 17 que jugaron más de 100 minutos en los cinco partidos de este año. Lo demás… no se ha podido “destetar” de los que nos eliminaron de Catar, el tercer arquero es un favor, la reencauchada de Santi Arias, de novela; hay 10 mejores que Mina, que no ha jugado un solo minuto desde hace dos meses, no le sirve nadie de los equipos colombianos y eso que se deja ver en todos los estadios. Y Castaño, ¿el mejor en varios amistosos, qué? Justo lo de Córdoba y Casierra, que esta vez sí merece el llamado por ser el delantero en mejor estado de forma y números. Es lo que hay!”.