Crisis total: jugador del Manchester United fue ‘vetado’ por su técnico al tildarlo de “mentiroso”

El Manchester United vive una situación más que compleja, no solo en el carácter deportivo, sino en la intimidad del camerino y cada jornada diaria en la sede del club. Ni la victoria, por 0-1 de los Red Devils ante el Burnley, por la reciente jornada 6 de la Premier League, pudo detener los ánimos caldeados de Erik Ten Hag y sus dirigidos.

La frustración en el arranque de temporada, además de recibir varias críticas de la afición y el hecho de no estar a la altura de las expectativas, tiene en estrés al técnico neerlandés, además de que no podía contar con una de sus figuras, Jadon Sancho, quien fue castigado sin asistir a entrenamientos con toda la plantilla.

¿Qué ocurrió entre Jadon Sancho y el técnico del Manchester United?

Esto no es algo nuevo para Sancho, quien en principio fue ‘vetado’ por el estratega del Manchester United en múltiples cotejos. No juega desde el 26 de agosto, cuando su equipo derrotó 3-2 al Nottingham Forest. Después de aquel episodio, se ausentó de las convocatorias por cuatro partidos y la gente quedó algo atónito.

“No entraré en materia, porque he sido el chivo expiatorio durante mucho tiempo, algo que no es justo . Lo único que quiero es jugar al fútbol con una sonrisa en mi cara y contribuirle al equipo (…) Continuaré peleando por este escudo sin importar lo que pase”, manifestó el exfutbolista del Borussia Dortmund.

Ahora bien, este lunes 25 de septiembre, el diario The Mirror confirmó que Jadon Sancho fue vetado de todas las instalaciones del primer equipo, por ese hecho de “contradecir a su entrenador en un desafío directo a su autoridad”, además de que “había llegado tarde a varios entrenamientos”. Es más, ni siquiera puede acceder al comedor que utilizan sus compañeros.

Sin embargo, el portal sostiene que el atacante inglés no le presentará sus disculpas a su jefe, pese a que borró ese comunicado en redes sociales cuestionándolo. Todo indica que no hay vuelta atrás y, salvo que pida perdón, no será tenido en cuenta para el resto de temporada.