Cristiano Ronaldo anotó con la espalda y levantó debate en redes: ¿Cuántos le faltan para lograr los mil goles?

Este martes, 30 de diciembre de 2025, Al-Nassr jugó el último partido del año. Visitaron al Al-Ettifaq por la fecha 11 de la liga saudí, y el partido acabó 2-2. Cristiano Ronaldo anotó un gol de espalda que desató debate en redes sociales.

¿Por qué se dio el debate en redes sociales tras el gol de Cristiano Ronaldo? Porque está muy cerca de lograr las mil anotaciones, y se volvió tendencia si el astro portugués las alcanzará en la Copa Mundial 2026.

Ronaldo se consolida, con 40 años, como la gran figura del Al-Nassr saudí. Foto: Getty Images

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los mil?

Luego de que anotara este martes, llegó a los 957. Es decir, a Cristiano Ronaldo le faltan 43 anotaciones para llegar a los 1.000 goles como profesional. Es historia pura, y con 40 años se mantiene en el nivel top.

Hay debate en redes

MisterChip, reconocido por entregar estadísticas del fútbol mundial, publicó un trino en su cuenta de X donde armó un debate con sus seguidores y quienes más quisieran comentar: ¿Cristiano Ronaldo llegará a los mil goles en la Copa Mundial de la Fifa 2026?

“Otro de Cristiano. Al ritmo que va, que nadie se sorprenda si llega a los 1.000 goles en plena Copa del Mundo. Conociéndole un poco, no me extrañaría que lo tuviera planificado de esa manera y este extraterrestre es el único capaz de ejecutar un plan tan loco con la más minuciosa disciplina“, escribió.

Y cerró con unas líneas bastante picantes: “Este tuit, además, servirá como detector de traumatizados por el depredador más grande que ha conocido el deporte rey. Pueden dejar sus lágrimas aquí”.

Cristiano Ronaldo será rival de Colombia en el Mundial 2026

La Portugal de Cristiano Ronaldo, y la Selección Colombia, quedaron instaladas en el grupo K del Mundial 2026. Se verán por la tercera fecha de la zona, y el técnico de La tricolor, Néstor Lorenzo, presta especial atención a los lusos, quienes integran un plantel realmente destacado por su buen juego.

Siguiendo la línea de MisterChip, en caso de que Cristiano llegue a las mil anotaciones en la Copa del Mundo, podría ser contra Colombia. Es una mínima posibilidad, pero al ser un rival confirmado, y al ritmo que lleva el astro, los hinchas cafeteros lo mencionan en redes.

Además, Cristiano Ronaldo brilla al servicio de la Selección de Portugal, con la que va a jugar el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Sea como sea, Cristiano alarga su reinado. Además, aún tiene bastante fútbol por delante, o al menos así lo refleja el último contrato que firmó con Al-Nassr. Fue en junio de 2025, y estampó su nombre hasta junio de 2027.