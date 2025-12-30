Deportes

Cristiano Ronaldo anotó con la espalda y levantó debate en redes: ¿Cuántos le faltan para lograr los mil goles?

Más allá de la particular anotación con la espalda, Cristiano Ronaldo está cerca de los mil goles y eso llevó a un debate en redes sociales.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
30 de diciembre de 2025, 9:22 p. m.
Cristiano Ronaldo y un gol con la espalda con el que alcanza los 957 tantos.
Cristiano Ronaldo y un gol con la espalda con el que alcanza los 957 tantos. Foto: Getty Images y X - @thmanyahsports

Este martes, 30 de diciembre de 2025, Al-Nassr jugó el último partido del año. Visitaron al Al-Ettifaq por la fecha 11 de la liga saudí, y el partido acabó 2-2. Cristiano Ronaldo anotó un gol de espalda que desató debate en redes sociales.

¿Por qué se dio el debate en redes sociales tras el gol de Cristiano Ronaldo? Porque está muy cerca de lograr las mil anotaciones, y se volvió tendencia si el astro portugués las alcanzará en la Copa Mundial 2026.

Ronaldo se consolida, con 40 años, como la gran figura del Al-Nassr saudí.
Ronaldo se consolida, con 40 años, como la gran figura del Al-Nassr saudí. Foto: Getty Images

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los mil?

Luego de que anotara este martes, llegó a los 957. Es decir, a Cristiano Ronaldo le faltan 43 anotaciones para llegar a los 1.000 goles como profesional. Es historia pura, y con 40 años se mantiene en el nivel top.

Hay debate en redes

MisterChip, reconocido por entregar estadísticas del fútbol mundial, publicó un trino en su cuenta de X donde armó un debate con sus seguidores y quienes más quisieran comentar: ¿Cristiano Ronaldo llegará a los mil goles en la Copa Mundial de la Fifa 2026?

Deportes

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Deportes

Luis Díaz quedará inmortalizado en la Costa Caribe y en su pueblo natal: Desde la casa de su abuela, para el mundo

Deportes

Así cierra la tabla en Premier League este 2025: Arsenal mueve todo y le mete presión al Manchester City

Deportes

Reemplazo de Marino Hinestroza confirmó su llegada a Atlético Nacional: se adelantó al anuncio del club

Deportes

Poderoso italiano va por Jorge Carrascal: pondrá 20 millones de euros para ficharlo en Europa

Deportes

Atención, Colombia: RD Congo golea en la última fecha de la Copa África y avisa que va por el cupo al Mundial 2026

Deportes

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Gente

¿Cristiano Ronaldo llega a Hollywood? La verdad detrás de las imágenes de CR7 en ‘Rápido y Furioso’

Deportes

El atrevido recado de Luis Javier Suárez a Portugal para el duelo del Mundial 2026: no se esconde

Deportes

El pasegol magistral de Cristiano Ronaldo al que Colombia le teme en el Mundial 2026: lo tiró y es viral

Otro de Cristiano. Al ritmo que va, que nadie se sorprenda si llega a los 1.000 goles en plena Copa del Mundo. Conociéndole un poco, no me extrañaría que lo tuviera planificado de esa manera y este extraterrestre es el único capaz de ejecutar un plan tan loco con la más minuciosa disciplina“, escribió.

Y cerró con unas líneas bastante picantes: “Este tuit, además, servirá como detector de traumatizados por el depredador más grande que ha conocido el deporte rey. Pueden dejar sus lágrimas aquí”.

Cristiano Ronaldo será rival de Colombia en el Mundial 2026

La Portugal de Cristiano Ronaldo, y la Selección Colombia, quedaron instaladas en el grupo K del Mundial 2026. Se verán por la tercera fecha de la zona, y el técnico de La tricolor, Néstor Lorenzo, presta especial atención a los lusos, quienes integran un plantel realmente destacado por su buen juego.

Siguiendo la línea de MisterChip, en caso de que Cristiano llegue a las mil anotaciones en la Copa del Mundo, podría ser contra Colombia. Es una mínima posibilidad, pero al ser un rival confirmado, y al ritmo que lleva el astro, los hinchas cafeteros lo mencionan en redes.

Además, Cristiano Ronaldo brilla al servicio de la Selección de Portugal, con la que va a jugar el Mundial 2026.
Además, Cristiano Ronaldo brilla al servicio de la Selección de Portugal, con la que va a jugar el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Sea como sea, Cristiano alarga su reinado. Además, aún tiene bastante fútbol por delante, o al menos así lo refleja el último contrato que firmó con Al-Nassr. Fue en junio de 2025, y estampó su nombre hasta junio de 2027.

Más de Deportes

Partido de El Congo en la Copa Africana llama la atención de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Magistral asistencia y golazo de El Congo en la Copa Africana: aviso a Colombia para el Mundial 2026

Jhon Arias con Joshua Zirkzee.

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Oficial Luis Díaz

Luis Díaz quedará inmortalizado en la Costa Caribe y en su pueblo natal: Desde la casa de su abuela, para el mundo

Arsenal domina la Premier League y ahora la bola está en el lado de Manchester City: ganar para no perderle terreno.

Así cierra la tabla en Premier League este 2025: Arsenal mueve todo y le mete presión al Manchester City

Primer refuerzo de Nacional para 2026 se anticipó al anuncio del club

Reemplazo de Marino Hinestroza confirmó su llegada a Atlético Nacional: se adelantó al anuncio del club

Jorge Carrascal sonriente por darle el triunfo a Flamengo en Copa Libertadores

Poderoso italiano va por Jorge Carrascal: pondrá 20 millones de euros para ficharlo en Europa

RD Congo celebra uno de los goles contra Botsuana.

Atención, Colombia: RD Congo golea en la última fecha de la Copa África y avisa que va por el cupo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y un gol con la espalda con el que alcanza los 957 tantos.

Cristiano Ronaldo anotó con la espalda y levantó debate en redes: ¿Cuántos le faltan para lograr los mil goles?

Pelea en la NBA

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Independiente Medellín empieza a mover la bolsa de jugadores para el 2026.

Independiente Medellín anunció su primer fichaje oficial: es hincha y firma por dos años

Noticias Destacadas