Cruda confesión de Szczęsny por vicio en Barcelona aturde al fútbol mundial: “Perdí la batalla”

Un deportista carga a cuestas ser el mejor en su disciplina, pero también estar obligado a ser lo más integral posible. Dicha cuestión en ocasiones no es sencilla y hay casos que lo reflejan como el del polaco, Szczęsny.

Con 35 años, el golero fue sacado del retiro por parte del Barcelona, donde actualmente milita, para ser el reemplazo de Marc-André ter Stegen.

La lesión de gravedad del golero alemán llevó a que los culés buscaran la mejor opción posible para la temporada. Y, aunque controversial, el tiempo les ha dado la razón de que fue una buena decisión.

Szczesny, portero del Barcelona | Foto: Getty Images

Hoy día el club catalán está cerca de conseguir el triplete con consagraciones en Copa del Rey, LaLiga y Champions League.

El aporte por parte del guardameta ha sido total. Por lo deportivo no existe crítica alguna hacia este, pero en lo salido del mencionado contexto algunas reacciones negativas se han visto.

A lo que se hace referencia es a su práctica públicamente conocida y constante de fumar. Esta ha sido mencionada en una entrevista reciente con ESPN.

🚬 SZCZESNY SE SINCERA SOBRE FUMAR:



"Yo perdí la batalla cuando era muy joven y creé un hábito muy malo para mí"



Entrevista de @martinainstein pic.twitter.com/f4jpKWmOSL — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 25, 2025

Bastante sincero, el polaco dejó al mundo del fútbol la cruda confesión donde aceptó haber “perdido la lucha. Cuando era muy joven, creé un hábito que es muy negativo para mí. Y sé que lo es”.

En busca de que su historia no tenga repetición alguna en las generaciones próximas: “Simplemente, he perdido contra ello. Para cualquiera que lo esté viendo: no hagas lo que yo hice”.

Intentando quitarse de alguna forma la presión que carga a cuestas por su profesión, dijo que lo que hacía solo se trataba de ser “portero. Tengo que atrapar el balón y chutarlo”.

“Es mucho más fácil mantenerse al día con las entrevistas anteriores si eres honesto, nunca mientes y eres abierto”, sumó de manera irreverente en sus respuestas.

Después volvió a encaminarse la charla en su tema de adicción al tabaco, sobre lo cual prefirió no extenderse.

“Tú me haces una pregunta y yo la respondo tan honestamente como puedo. Sabes, hay cosas de las que preferiría no hablar. El tema que hemos mencionado prefiero no hablar de él”, zanjó.

En cierta medida, apenado por tener esa práctica instaurada en su vida, respondió: “Pero si alguien me pregunta, sí (fumo). Pero preferiría que no me hicieran la pregunta porque no quiero ser un mal ejemplo”.

“Cómo defendemos me facilita mucho el trabajo, porque bloquean cada tiro, ganan cada entrada, cada cabezazo… Entonces puedo, a falta de una frase mejor, irme mientras a fumar un cigarrillo”, completó en sus respuestas escuetas.

Primera oportunidad de ser campeón

Szczęsny ha tomado el rol de titular en el arco del Barcelona. Este sábado desde las 3:00 p.m. lo seguirá siendo en la gran final de Copa del Rey contra el Real Madrid.

Real Madrid y Barcelona se ven en Copa del Rey | Foto: Getty Images