Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro designado para la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid, no pudo contener sus emociones y rompió en llanto en plena rueda de prensa.

“ No hay derecho a lo que estamos pasando muchos compañeros y compañeras , no solo del fútbol profesional, también del fútbol base, porque afecta a nuestras familias. Que cada uno haga una reflexión de por dónde queremos ir, de lo que queremos del deporte y del fútbol”, señaló desde el Estadio La Cartuja.

Justo antes, el De Burgos Bengoetxea se emocionó y lloró cuando explicó qué sucede en su familia. “ Cuando un hijo tuyo va al colegio y le dicen que su padre es un ‘ladrón ’ y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que se equivoca, como un deportista más. Es muy jodido, no se lo deseo a nadie. El día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, que nos ha dado muchos valores”, se sinceró

Al principio de la conferencia, en la primera de las varias alusiones a esos vídeos de Real Madrid TV, intentó mostrarse más frío. “Me resulta indiferente los vídeos que hagan, normalmente son críticas dañinas contra el estamento , contra mí, contra cualquier compañero. Ellos verán lo que tienen que hacer. Yo me miro el ombligo y sé lo que tengo que hacer, poco más que añadir a esos vídeos que hacen”, señaló.

“Vienes con la preocupación de hacerlo bien y no fallar a la gente, a todos tus compañeros y que las críticas sean las menores posibles. Siempre va a haber polémica y no sabemos por donde va a venir. Las cosas interpretables, habrá gente que diga que es una u otra cosa. Hay que centrarse en el partido, obviamente no vengo a sufrir a la final pero sí con la concentración de estar focalizado”, añadió.