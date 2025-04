Se desarma el Real Madrid: titular sufrió grave lesión y no jugará ni el Mundial de Clubes

Camavinga se lesionó en los compases finales del partido ante el Getafe, en una acción en la que se hizo daño tras recibir una falta de Luis Milla. El jugador francés intentó continuar para no dejar a su equipo con diez, ya que Carlo Ancelotti había gastado todas las ‘ventanas’ de cambios, pero nada más reiniciarse el juego, se volvió a ir al suelo con evidentes signos de dolor.

Eduardo Camavinga se lesionó el pasado miércoles en el partido frente a Getafe. | Foto: NurPhoto via AFP

“El tiempo estimado de baja para esta lesión es de dos meses, tres incluso si la recuperación va más lenta. En este caso, con el Mundial de Clubes descartado, ya no hay prisa y el objetivo es que esté al cien por cien cuando empiece la próxima temporada”, apuntó el diario Marca .

“Camavinga tiene un tendón completamente roto. Punto final a la temporada. Estará entre tres y cuatro meses de baja”, completó el diario AS. “Tiene roto el tendón y dice adiós a todo lo que resta. No estará en La Cartuja, tampoco para la recta final de Liga y, por si no fuera suficiente, se perderá el Mundial de Clubes. Entero. Todo”.