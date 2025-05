De barbero a jugar el Mundial de Clubes: desconocida historia de jugador colombiano conmueve

El 14 de junio de 2025, en el Hard Rock Stadium de Miami, Al-Ahly e Inter Miami jugarán por la fecha 1, del grupo A, en el nuevo y controversial formato del Mundial de Clubes de la Fifa. De ahí en adelante, hasta el 13 de julio, se espera una competencia vibrante.

Ningún equipo colombiano logró clasificar al Mundial de Clubes, pero varios jugadores cafeteros sí estarán en el torneo. Entre esos se hizo viral la historia de Jerson Lagos, poco conocido en el FPC, pero que disputará la competencia internacional con Auckland City de Nueva Zelanda.

Lagos habló con As Colombia y allí reveló su historia de vida. No es el típico jugador de fútbol, con lujos y similares, pues combina el deporte balompié con la barbería. Tiene 22 años, viajó a Nueva Zelanda a los 9 años en busca de un mejor futuro y hoy, defendiendo los colores de Auckland City, encarará el grupo C del Mundial de Clubes 2025 contra Bayern Múnich, Benfica y Boca Juniors.

“Yo tengo 22 años y juego como extremo derecho o izquierdo. Me encanta correr. Así como Luchito Díaz… ver a Luchito es como verse uno con la pelota, pero él está a otro nivel, pero disfruto el fútbol como él lo hace”, confesó Lagos, nacido en Bogotá.

Jerson Lagos toma como referente a Luis Díaz para explicar su rol en el campo. | Foto: Izq: Instagram - @jersinholagos / Der: Getty Images

Sobre combinar la barbería con el fútbol, dijo: “Yo antes de ser barbero era mecánico de camiones, con la llegada del Mundial de Clubes y otras competencias que tenemos con el Auckland City, tenía que hacer un cambio porque físicamente era muy pesado. A mí la barbería siempre me ha llamado la atención, me da mucha satisfacción dejar a la gente bien peluqueada y que quede feliz”.

Afirma que a veces es complejo tener los dos trabajos, y más aún con la familia que tiene. Nombra hijos, pero también señala que su pasión por el fútbol es bastante grande y eso lo impulsa día a día.

Auckland City quedó campeón de la Liga de Campeones de Oceanía. Ahora, enfrentará a tres equipos con inmensa trayectoria en el fútbol, y Lagos dijo no cayó al respecto: “Fue como un sueño, como cuando uno juega al Fifa que le ponen cualquier equipo. Yo todavía no me lo explico”.

Su vida ha sido fuera de Colombia, pero no descarta regresar y, por qué no, tener una oportunidad en el FPC. ¿Dónde podría jugar? Confiesa que en cualquiera, pero, ¿por qué no Independiente Santa Fe?

Jerson Lagos ahonda en su pasión por el fútbol. | Foto: Getty Images