Defensor se vistió de arquero en la Premier, atajó con sus manos remate y el juez no pitó penal a pesar de tener el VAR

El VAR vuelve a estar en el ojo de la críticas, tras los errores que se dieron en este fin de semana en la jornada de la Premier League. Los hechos más trascendentes se dieron en los duelos entre Chelsea con West Ham y el Arsenal ante Brentford.

En primera medida, y para muchos, el error más grotesco se dio en el duelo entre Chelsea y West Ham. El conjunto blue se fue adelante en el marcador gracias a su nuevo refuerzo Joao Félix. El delantero, quien arribó a Londres después de dejar las filas del Atlético de Madrid, logró impactar de manera contundente un centro de Enzo Fernández y así poner el 1-0 parcial.

No obstante, el empate para los locales llegó gracias a que el español Marc Cucurella no hizo nada por obstaculizar el centro al corazón del área de Vladimir Coufal; los centrales tampoco evitaron que Jason Bowen desviase la pelota con la cabeza al segundo palo, donde Reece James no vio la incorporación de Emerson Palmieri, que remató a placer a la red.

Joao Félix anotó su primer gol con Chelsea. - Foto: CameraSport via Getty Images

Ahora bien, la gran polémica del día se dio en el minuto 89 cuando el equipo visitante asediaba el área para intentar la victoria. A Conor Gallagher le quedó la pelota en la puerta del área grande y no dudó en disparar, al igual que Tomas Soucek, quien no titubeó y se lanzó al piso para desviar el remate con su mano, haciendo las veces de portero. Aunque los jugadores blues reclamaron inmediatamente, Craig Pawson no lo vio y el VAR tampoco lo llamó para revisar.

Dicha acción se volvió un escándalo monumental en Inglaterra, pues el error fue evidente y castiga a la presencia del VAR. El Chelsea no se guardó nada y mediante un trino en sus redes sociales publicó lo siguiente de manera irónica: “Soucek tuvo una gran atajada a Conor Gallagher”, tratando al mediocampista como arquero por la mano que desvió la pelota.

Mire la escandalosa jugada aquí

El penal que no le cobraron a Chelsea en su visita al West Ham. 😳 pic.twitter.com/9G9OwYzr0Q — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 11, 2023

Enzo Fernández reclamando la evidente mano en el duelo con West Ham. - Foto: CameraSport via Getty Images

Más polémicas en la Premier

Por otro lado, la herramienta tecnológica y su uso también estuvo en el centro de la crítica tras el juego de cierre entre Arsenal y Brentford. Después de que e lbelga Leandro Trossard abriese el marcador para los ‘Gunners’ pasada la hora de juego (66), el Brentford empató unos minutos después (74) por medio de Ivan Toney después de una confusa jugada a balón parado.

El VAR sí revisó la jugada, pero se centró en saber si el defensa central Ethan Pinnock, en fuera de juego al inicio de la jugada, interfería en la acción, sin comprobar lo sucedido después.

Lee Mason, árbitro del VAR en ese partido, miró “si Pinnock bloqueó (al defensa del Arsenal) Gabriel en la construcción” del gol, pero decidió que “no había falta y que el colegiado Peter Bankes no había cometido un error claro y manifiesto”, explicó este domingo en las páginas del Mail on Sunday el portavoz del Sindicato de Árbitros Profesionales (PGMOL), Chris Foy.

El VAR le quitó dos puntos cruciales al Arsenal en su duelo con el Brentford. - Foto: Getty Images

Antiguo árbitro Foy admitió que “el VAR no comprobó completamente las líneas” de fuera de juego, reconociendo un “error humano”.

“Si las líneas hubiesen sido trazadas (en la continuación de la jugada), el gol habría sido invalidado por fuera de juego” de Christian Norgaard, autor del pase a Toney.

Como consecuencia de este error, el Arsenal perdió dos puntos que pueden resultar decisivos en la lucha por el campeonato, ya que aventaja en seis al Manchester City, que pueden quedar en tres si el equipo de Pep Guardiola vence su encuentro el domingo ante el Aston Villa.