Duván Zapata vive “delicada situación” en Italia, Atalanta lo contó todo

Uno de los delanteros que mejores números sumó en Europa durante un largo tiempo, hoy es solo el recuerdo. Duván Zapata de quien se pensaba iba a ser el sucesor natural de Radamel Falcao en la Selección Colombia, actualmente no pasa el mejor momento en el Atalanta de Italia donde aún milita y lastimosamente, su baja continuidad ha sido producto de las múltiples lesiones que le han estropeado desde el 2022 y que se han prolongado en el inicio del año en curso.

En lo corrido de la presente temporada se ha tenido que perder de 10 juegos por inconvenientes físicos, bien sea por pequeñas molestias o algunos trabajos de meses que requieren más atención. A la par de esto, también ha perdido protagonismo en la Tricolor donde era llamado habitualmente, no obstante, por su actual condición no estuvo en la lista de Néstor Lorenzo para los amistosos ante Japón y Corea del Sur.

Por fortuna, la reaparición de Zapata tras recaer en una lesión se dio hace semanas, sin embargo, esa alegría parece haber acabado más rápido de lo esperado. El encargado de poner nuevamente a la deriva el estado de salud del ‘Toro’ fue su entrenador en Atalanta, quien en las últimas horas expuso: “Ayer Duván no entrenó, hoy lo intentaremos, su situación siempre es delicada, estamos al límite. Esperemos que esté en condiciones para tenerlo...”.

“Si se convoca a Duván, estará completamente disponible, cuando convoco a alguien es porque planeo usarlo. Luego si desde el primer minuto o en curso, ya veremos, depende del tipo de disponibilidad”, complementó anticipando que es una posibilidad no tenerlo en el próximo juego de Serie A, ante Empoli.

En la misa rueda de prensa donde informó que se encuentra dudoso de la presencia del colombiano, el técnico Gian Piero Gasperin, reveló más detalles del día a día: “Duván Zapata viene de un periodo de lesiones bastante continuas, lo que quizás también le crea algunas sensaciones, me parece bastante normal. No tiene una lesión, son sus percepciones las que trataremos de evaluar. Si lo veo convencido, bien”.

A su vez, el estratega también habló del presente del otro colombiano en la ‘Dea’: “Muriel ha estado en mejores condiciones en las últimas semanas, tengo que decidir si ponerlo de titular o no, pero siempre ha entrado cuando estaba en condiciones. Muy a menudo prefiero usarlo durante el juego que desde el principio. Si tenemos que ganar partidos tenemos que tener una fase ofensiva prolífica”.

Zapata no duda de su futuro

“Mi futuro es aquí, aunque me vinculen con otros clubes desde que llegué aquí y no sabía nada al respecto. Estoy feliz aquí y puedo sentirme aún mejor si tengo más continuidad y si terminamos bien esta temporada. El Atalanta me ha echado tanto de menos como yo he echado de menos al Atalanta, por eso quiero disfrutar cada momento hasta el final de la temporada”, dijo días atrás el atacante de 31 años.

“Necesito continuidad y las lesiones me la han quitado. Creo que incluso ahora me siento fuerte, pero cada vez que vuelvo necesito tiempo para sentirme bien. Ahora solo hay un delantero centro que se parece mucho más a mis características. No lo conocía y no esperaba que fuera tan rápido en espacios cortos: lo vemos sobre todo en los entrenamientos”, añadió.

Terminó hablando del presente que tiene su equipo: “Si ganas y luego pierdes, puedes perder la confianza, pero eso nunca debería suceder. Hay que seguir jugando como sabemos, y si lo hacemos, tenemos más posibilidades de volver a ganar. Espero que terminemos entre los siete primeros, estamos trabajando duro para volver a Europa. Todo depende de nosotros”.