El estadio top mundial que China está construyendo en América Latina: Maracaná se vería superado

Quedará ubicado en Centroamérica, con capacidad para 50 personas y acogerá no solo eventos de fútbol, sino de gran nivel.

Redacción Deportes
22 de diciembre de 2025, 9:52 p. m.
Nuevo estadio en El Salvador promete ser top mundial
Nuevo estadio en El Salvador promete ser top mundial Foto: Tomado de un video publicado por la cuenta de X @nayibbukele (API).

Hablar de estadios de Fútbol, en América Latina, es referirse a la pasión en estado puro que se vive en este lado del mundo por el deporte balompié. De hecho, los escenarios deportivos se han ido transformando, ostentando infraestructura de primer nivel en los últimos años.

Ahora bien, se ha hecho viral, en las últimas horas, la construcción de un estadio por parte de China, en América Latina, y que promete ser un recinto de primer nivel; algo top mundial que, incluso, le haga competencia al mítico Maracaná de Río.

¿Cuál es el estadio top mundial que China está haciendo en América Latina?

Se trata del Estadio Nacional de El Salvador, ubicado exactamente en la ciudad de San Salvador. Su construcción se lleva a cabo donde antiguamente había una antigua Escuela Militar.

Arrancaron en 2023 y se espera que para 2027 ya esté completamente terminado. Tendría una capacidad cercana a las 50 mil personas, dotando a El Salvador con un escenario deportivo top mundial donde se desarrollarían múltiples eventos.

¿Por qué China adelanta la construcción de un mega estadio en El Salvador?

Tal como lo reportan varios medios desde El Salvador, como ElSalvador.com, y basándose en datos oficiales, se trata de una cooperación entre los Gobiernos de dicho país y China. El estadio beneficiaría a miles de personas, no solo en eventos de fútbol, sino también para otro tipo de encuentros.

“Según los datos divulgados por las autoridades, la obra responde a una donación de 100 millones de dólares, realizada tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2018″, cuenta el medio referenciado.

“La construcción de este estadio demuestra una vez más que con voluntad todo es posible. Justamente así como bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha conseguido grandes logros en la seguridad pública, convirtiéndolo en el país más seguro de toda América Latina”, dijo en noviembre de 2023 el embajador chino, Zhang Yanhui.

