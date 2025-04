“Sin dudas que sí. Para mí, sí. Después, hay diferentes opiniones. Siempre que me ha tocado hablar... Diego fue un patriota, lo ha demostrado, jugó en condiciones increíbles. Pero, si me das a elegir... Son también diferentes tiempos. Tenemos que sentirnos orgullosos que tuvimos a los mejores del mundo, son argentinos”, manifestó.

Tapia también hizo referencia a la humildad de Lionel Messi. “Es una gran persona. Es un gran tipo. Eso es lo que me quedo. No me gusta hablar, no hablo de la relación, pero sin dudas que es un gran líder”, expresó.