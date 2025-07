En Llaneros vs. América se aplicó nueva regla del FPC: video de la tajante decisión arbitral

El árbitro central, Steven Camargo, jamás detuvo el juego. Por tanto, el portero Ortega debía reanudar antes de ocho segundos o si no iba a ser tiro de esquina a favor de América, y así terminó ocurriendo.

El juez Camargo no dudó, pues Miguel Ortega amagó con sacar un par de veces pero no lo hizo. En consecuencia, América cobró su tiro de esquina desde la zona derecha, aunque no terminó significando un peligro inminente.