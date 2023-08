Estos fueron los torneos que ganaron Juan Sebastián Cabal y Robert Farah a lo largo de su carrera

“Estoy un poco más nervioso que jugar una final del Grand Slam. Hemos tomado una decisión premeditada, que se ha pensado hace varios meses. Sebas y yo hemos decidido cumplir un ciclo con el tenis. Nos trae muchas emociones encontradas. No es una decisión para nada fácil. Habiendo ya unas prioridades y unas circunstancias en la vida que nos hacen tomar esta decisión”, fueron las palabras de Robert en medio de la rueda prensa en la que anunciaron su retiro.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah de Colombia posan con el trofeo después de ganar su partido final de dobles masculino contra Marcel Granollers de España y Horacio Zeballos de Argentina el día doce del US Open 2019 en el USTA Billie Jean King National Tennis Center el 6 de septiembre de 2019 en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. (Foto de Elsa/Getty Images) | Foto: Getty Images

En Wimbledon se alzaron con el trofeo luego de una emocionante final ante la dupla francesa conformada por Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin tras cinco sets, mientras que en el U.S. Open se enfrentaron al argentino Horario Zeballos y al español Marcel Granollers en un partido que tan solo se alargó a dos parciales a favor de los colombianos que lograban con estas victorias ubicarse como la mejor dupla en el mundo del tenis durante ese año.