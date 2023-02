¿Excusas? Héctor Cárdenas se queja por los jugadores que varios clubes le quitaron a la Selección Colombia Sub-20

Ante 28.187 espectadores, la Selección Colombia Sub-20 perdió su primer partido del Sudamericano de la categoría en el inicio del hexagonal final contra Uruguay 1-0.

Precisamente Uruguay, junto a Brasil que ganó a primera hora 3-1 a Ecuador, se convierten ahora en favoritos a llevarse el título.

Juan Castilla disputa un balón en el partido ante Uruguay en Bogotá - Foto: AP

El gol de los charrúas fue de Facu González al minuto 78 y aunque Colombia lo intentó, la falta de definición sigue siendo una tarea pendiente de mejorar.

“Tristeza porque no se suma, fue un juego disputado y abierto. Hoy nuevamente no somos eficaces en las situaciones que se generan y el guardameta que respondió de la mejor manera”, dijo Héctor Cárdenas, técnico de Colombia al final de la derrota.

Cárdenas explicó porque insiste con Ricardo Caraballo como inicialista pese a que no marca goles y con el recambio con Isaac Zuleta, sabiendo que no han anotado en el campeonato. Los cinco goles de la tricolor han sido de Luna, Cortés, Puerta y Fuentes durante todo el torneo.

“Son los que a lo largo del tiempo de trabajo nos han mostrado cosas que el equipo necesita y son los que hoy van a solucionar”, insistió y agregó que la preocupación no está tanto en los 9 de la Selección sino en la generación de juego ofensivo.

“En la medida en que la pelota le llegue a los 9 podemos evaluarlo, el problema es cuando no hay esa proyección en el juego y no los dejamos de cara a la portería. Los dos han tenido situaciones, en algunas, son pocas donde no han tenido tranquilidad para tomar la mejor decisión pero sé lo que van a dar”, puntualizó.

Selección Colombia Sub-20 vs. Uruguay - Foto: Conmebol Media

En la zona mixta después del compromiso, Héctor Cárdenas, también confesó que está preocupado por las figuras que se le han llevado durante el torneo. Jhon Jader Durán que debió unirse al Aston Villa F. C. o Daniel Luna que viajó a España a diligenciar su llegada al Mallorca.

“Es algo que no puedo desconocer el malestar que existe porque hay situaciones que no controlamos y esa es una de ellas, el que pasen ese tipo de eventos durante la competencia también son situaciones extrañas con las cuales no solamente es preparar partidos contra rivales, mantener el nivel de los deportistas, sino ese factor externo que es incontrolable lo que pasa y mucho más el plena competencia. Yo nunca antes había visto esto en un sudamericano y la verdad que me sorprende”, explicó y agregó que es un tema a tratar seriamente pues jugadores como Gustavo Puerta, ya tienen nuevo club en Europa y otros, como Kevin Mantilla son seguidos de grandes equipos del exterior.

“Es duro porque hay incertidumbre. Desafortunadamente este tipo de torneos no obliga a las selecciones a mantener sus deportistas entonces yo creo que las oportunidades son buenas para todos. Queremos que progresen pero deben llegar en el momento que corresponden”, puntualizó.

Sin embargo, no se mostró para nada arrepentido con la convocatoria en la que dejó por fuera a un jugador como Tomás Ángel que ha marcado 8 goles en Selección sub-20.

“Lo más importante son los que están”, finalizó con claridad y contundencia.