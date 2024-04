Fernando Alonso puso la firma: ya es oficial el equipo con el que correrá la Fórmula 1 en 2025

Fernando Alonso no será el reemplazo de Lewis Hamilton en Mercedes. De manera oficial, Aston Martin anunció la renovación del piloto español y, por ende, lo convirtió en el primer candidato que se cae de la carpeta de las ‘flechas plateadas’ para una próxima temporada, que se antoja polémica y apasionante.

Este anuncio, inesperado para los fanáticos del deporte motor, puso fin a cualquier especulación sobre su futuro en un momento en el que podía quedar un hueco, tanto en Mercedes tras la marcha del Hamilton a Ferrari, como en Red Bull si el mexicano Sergio Pérez no continúa.

La pregunta ahora es hasta cuando piensa seguir en la F1. “No puedo predecir cuándo dejaré de pilotar. Es seguro que eso no pasará antes de finales de 2026, he confirmado que una de mis motivaciones es descubrir el nuevo reglamento y trabajar con Honda”, explicó el hombre más veterano entre los 22 lugares de la parrilla.