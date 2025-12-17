Deportes

¿Ferviente hincha? El árbitro Wilmar Roldán y el equipo de sus amores en el fútbol colombiano, fin al misterio

Wilmar Roldán, el árbitro de fútbol más famoso de Colombia, le hizo frente a la pregunta y no dejó dudas con su respuesta.

William Horacio Perilla Gamboa

18 de diciembre de 2025, 1:52 a. m.
Wilmar Roldán asegura que está en los últimos partidos de su carrera como árbitro.
Wilmar Roldán asegura que está en los últimos partidos de su carrera como árbitro. Foto: Getty Images

Bien se sabe que lo fundamental en un árbitro o juez es mantener la imparcialidad, sea cual sea el suceso a enfrentar. La objetividad le resulta prácticamente su manual de ética en la profesión o carta de presentación. Sin esos dos sinónimos, es casi imposible que pueda ejercer sin contratiempos o exposiciones públicas.

En el mundo deportivo, Wilmar Roldán es considerado el mejor de esta materia en el fútbol colombiano y por estos días volvió a atender la complicada pregunta.

Durante la presentación de su nuevo libro, Silbato de Oro, Wilmar Roldán hizo una gira de medios y allí la infaltable pregunta no le faltó. Además de dar detalles de su obra literaria, en diálogo con Blu Radio, el árbitro encargado del partido de vuelta de la final de la Copa Betplay entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, hizo frente con una contundente respuesta para despejar las dudas.

En la charla, Roldán sacó la ‘chicana’ y mandó a los oyentes a leer su nuevo libro, que allí daba detalles en profundidad sobre este tema. “Pero no puedo spoilear acá, porque entonces no. Yo lo invito a que ahí está esa historia como lo dice”, aseguró.

Roldán estuvo nominado a mejor árbitro del mundo por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) en 2023. Fue elegido el mejor árbitro de Sudamérica por la Conmebol en 2013.
Roldán estuvo nominado a mejor árbitro del mundo por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) en 2023. Fue elegido el mejor árbitro de Sudamérica por la Conmebol en 2013. Foto: JULIÁN MARTÍNEZ Y ESTEBAN LARA

Al consultar el libro, efectivamente Roldán niega ser hincha en específico de un equipo del fútbol colombiano y hace valer su condición de políticamente correcto teniendo en cuenta su papel como árbitro de fútbol. Aceptó que admira el trabajo de la Selección Colombia. Por otra parte, en 2013, salió a la luz una charla que tuvo con un medio de Barranquilla y allí confesó que cuando niño sentía algo de aprecio por Millonarios.

Roldán habló con SEMANA y se refirió a su trayectoria como árbitro

En medio de la charla con SEMANA, Wilmar Roldán contó su inspiración para escribir el libro Silbato de Oro, su postura sobre el VAR, su ausencia en el Mundial 2026 por decisión de la FIFA y su anécdota con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, entre otras respuestas.

“El error en América-Chicó. He dejado de pitar penales y sacar rojas, porque por partido nosotros tomamos entre 350 y 450 señales y es imposible ser perfecto. Con la llegada del VAR, el error y la polémica aumentaron. Mi error ahí no fue no ver la jugada; lo que pasa es que no sabía qué me estaban protestando; yo creí que me protestaban por el tiempo. Hay una imagen en la que les muestro el reloj a los jugadores, como diciendo “el tiempo terminó”. Y luego un asistente me dijo que cuando se estaba acabando el partido, el otro equipo ya metía el balón en el arco. Después el aluvión fue terrible. Casi me mata. Recibí amenazas de gente muy enojada".

