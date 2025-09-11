Colombia será sede de la final del 2026 de la Copa Sudamericana, que rota cada año y es elegida por Conmebol.

Fernando Costa, Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol fue quien filtró dicha noticia en una declaración durante este 11 de septiembre.

“Para el año ya está aprobada la ciudad de Barranquilla”, dijo ante los micrófonos de ED Sports.

Se cae Santa Cruz como sede del 2025

La CONMEBOL informa que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la Conmebol Sudamericana 2025.

En atención a estas circunstancias, la Conmebol ha resuelto trasladar la sede de la final de la Conmebol Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada.

La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia.

Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización.

El informe técnico es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual, se han agotado todos los plazos razonables.

El objetivo del cambio es preservar la alta calidad de la final de la Conmebol Sudamericana y cumplir con excelencia el compromiso asumido con los hinchas, los clubes participantes, y con las empresas y marcas asociadas.

Es muy importante aclarar que la Conmebol continuará con las inversiones y mejoras en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera de cara a próximos torneos.