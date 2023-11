Florentino Pérez insiste en la creación de la Superliga europea: “No es monopolio de nadie”

Le envió un claro y rotundo mensaje a Aleksander Ceferin, presidente de la Uefa. Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para enviarle una pulla a Javier Tebas, máximo dirigente de Laliga.

“El fútbol sufre una crisis institucional sin precedentes a todos los niveles, tanto en España como en Europa. La situación es muy grave, como vengo advirtiendo estos últimos años. O reaccionamos ya y cambiamos el rumbo o el fútbol no sobrevivirá, al menos como lo conocemos ahora”, advirtió Pérez durante la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid.

| Foto: Europa Press via Getty Images

“El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA y el fútbol español no es propiedad del presidente de LaLiga, no es monopolio de nadie, porque el fútbol es de todos. Por esos motivos, a nivel europeo, el proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. Su objetivo es muy claro: ofrecer la mejor competición de clubes posible”, manifestó el presidente del Real Madrid sobre el proyecto de nueva competición que lidera.