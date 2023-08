¿Fue por la hinchada? Fuad Char rompió el silencio y destapó cómo fue la salida del ‘Bolillo’ Gómez en Junior

¿Por qué renunció el ‘Bolillo’ Gómez?

“El profe anoche, después del partido, nos llamó y definitivamente no se quedaba. La situación era muy difícil. La actitud del público en el estadio muy agresiva. Criticaron que el árbitro haya pitado el penal a favor nuestro, y después de que convertimos le tiraron cosas. Un ambiente muy pesado”, indicó de entrada Char.

En esta conversación, manifestó que Arturo Reyes era el hombre escogido para comandar el barco, o por lo menos así será hasta que culmine el semestre, que no ha llegado todavía a la mitad de su desarrollo.

Lo que sí llamó la atención fue que al dirigente admitió, de manera abierta, que sí le gustaba el juego del equipo y, si no fuese por su renuncia, iba a ser totalmente respaldado por él y su junta directiva.

“Sí, sí. Nosotros pensábamos que se estaba trabajando. El equipo a mí me gustaba, atacaba. No teníamos gol. Teníamos dos delanteros y no la metieron. Debimos marcar dos, tres. También tuvimos arbitrajes malos, pero bueno, esta es la realidad y vamos a seguir adelante con lo que tenemos”, aseguró Char.