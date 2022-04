Futbolista colombiano fingió ser de Ecuador y terminó siendo despedido

La Selección de Ecuador se ha visto envuelta en una serie de líos administrativos que amenazaron con dejarla afuera del Mundial de Catar 2022.

Después de la gran polémica con el jugador Byron Castillo, quien presuntamente fue mal inscrito ya que su nacionalidad es colombiana, se recordó uno de los casos más similares ocurridos en el año 2017, donde se tomaron cartas inmediatas.

Se trata del futbolista Rinson López, futbolista de 34 años que se hizo pasar como jugador ecuatoriano siendo netamente colombiano. El escándalo se desató después de permanecer en el hermano país por siete años diciendo ser oriundo de allí.

Al revisar su caso, se comprobó que López es colombiano y que sus documentos fueron falsificados para ser inscrito en la liga de Ecuador. La Federación de Fútbol Ecuatoriana tomó cartas en el asunto en el año 2017 y decidió suspender a este jugador por seis meses. Según confirmó el presidente del club ecuatoriano donde militaba, “Rinson es una gran persona, un excelente profesional, pero cometió este error y quedó fuera del equipo”.

López alcanzó a jugar como profesional en el club El Nacional, donde rompió una tradición de 53 años en la que contrataban solo jugadores ecuatorianos. El exfutbolista alcanzó a disputar un total de 29 duelos con dicho club y anotó un gol. Además, estuvo en la fase previa de Copa Libertadores de dicho año.

En su momento, Rinson se mostró muy arrepentido por lo hecho y pidió disculpas a todo Ecuador. “Ya no tengo nadie que me ayude a solucionar mis documentos acá. Seguiré entrenando solo, esperando una oportunidad”, aseguró en el año 2017. “Algunas personas me ayudaron de la forma incorrecta cuando llegué al país”, agregó.

¿Ecuador irá o no al Mundial?

Frente a las últimas pruebas en contra de Byron Castillo, Diego Arcos aclaró la situación sobre el caso de Castillo y explicó que todo se trata de una confusión, que ya se había presentado antes en Ecuador.

El periodista, que trabaja actualmente en DirecTV Sports, también señaló que la federación de fútbol del vecino país solo permitió su convocatoria hasta que se definió su lugar de nacimiento.

“Él tiene un hermano que tiene el mismo nombre (pero se escribe Bayron y no Byron) y que ya murió. Esa partida de nacimiento es la que está circulando por las redes y fue la que inicialmente circuló en Ecuador, que generó una confusión”, puntualizó en Blu Radio.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la selección ecuatoriana también se pronunció con respecto a este tema y lanzó algunas pullas contra las selecciones sudamericanas eliminadas, principalmente contra Chile.

“¡Esto se va a descontrolar! Bailan, sonríen y se abrazan en primer plano Jeremy Sarmiento y Byron Castillo. ¡Que las alegrías continúen en el Mundial!”, escribió inicialmente, además compartió una imagen del lateral del Barcelona de Guayaquil.

🤪 ¡Esto se va a descontrolar!



🥰 Bailan, sonríen y se abrazan en primer plano @jeremysarm7ento y #ByronCastillo



🔥 ¡Que las alegrías continúen en el Mundial!#JuntosACatar🇪🇨 pic.twitter.com/cCPKXeK9I2 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) April 26, 2022

Luego, La Tri agregó: ¡Más fuertes y unidos que siempre! Celebramos con el puño apretado el histórico triunfo en Chile. ¡Cada vez falta menos para ver a nuestra Selección en el Mundial Catar 2022!”.

Cabe recordar que Byron Castillo estuvo convocado en ocho partidos de las Eliminatorias Sudamericanas con el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro. Asimismo, jugó ante Paraguay, Venezuela, Chile, Uruguay y Bolivia.