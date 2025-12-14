Ganó la Copa América 2001 y le habla claro a la Selección Colombia para el Mundial 2026: “Nos llevan años”

Empiezan a aparecer las voces autorizadas de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Uno de ellos es Fabián Vargas, quien quedó en los libros dorados de La Tricolor por hacer parte de la nómina que le ha dado el único título futbolístico, masculino de mayores, al país: la Copa América 2001.

El sorteo del Mundial 2026 dejó a Colombia en el grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1 (El Congo, Nueva Caledonia o Jamaica). Si el combinado nacional pasa de ronda, tendrá otros retos a partir de dieciseisavos de final.

Fabian Vargas: “Hay equipos que nos llevan años por delante”

Hay varios candidatos a la Copa del Mundo como Francia, España, Argentina y hasta la propia Portugal, que competirá con Colombia en la fase de grupos. ¿Hasta dónde llegará La Tricolor? Fabián Vargas fue optimista, pero también dio un toque de realismo a su percepción.

“Colombia va a llegar hasta donde se lo proponga, pero dentro de una buena participación está superar lo que se ha hecho en Brasil 2014, superar esa distancia. Sería algo importante para la selección, pero obviamente uno sueña con que el equipo del cual es hincha, el que te representa, pueda estar en las finales. Esperemos que Colombia pueda lograrlo en algún momento“, dijo Vargas, en diálogo con Gol Caracol.

Y añadió: “No es fácil porque nos llevan muchos años por delante otros seleccionados que ya han sido campeones del mundo, pero creo que es de empezar a soñar, ahí se empiezan a construir las grandes cosas y esta selección ya mostró que tiene la capacidad para poder llegar a instancias finales y ojalá que se les pueda dar”.

Fabián Vargas (izq.) jugó durante varios años con la Selección Colombia. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Colprensa.

Además, no dejó pasar la oportunidad para resaltar que Néstor Lorenzo tiene un gran seleccionado a su cargo, con jugadores de experiencia, otros jóvenes y otros con un recorrido que enmarca.

En la Copa América 2001, Colombia no tenía un trofeo oficial

La historia se parte en dos para la Selección Colombia a partir del 29 de julio de 2001. Ese día, el combinado cafetero venció a México por 1-0, con gol de Iván Ramiro Córdoba, y levantó su primer trofeo oficial y único hasta ahora.

Colombia fue anfitriona de esa edición, y hubo críticas porque no participó Argentina, mientras que Brasil asistió con una nómina alterna. Sin embargo, La Tricolor se hizo con el primer lugar.

La Selección Colombia levantando el trofeo de campeón en la Copa América 2001. | Foto: Colprensa.