“Hay que respetarlo”: Juan Guillermo Cuadrado tuvo defensor por su traspaso de Juventus a Inter de Milán

Para el colombiano no fue una decisión fácil, pues varias ofertas existían a su alrededor, donde el dinero no era inconveniente alguno, sin embargo, el extremo colombiano quiso buscar opciones del más alto nivel y se encontró con una sumamente buena. Infortunadamente, el paso de un equipo al otro hizo que la afición de Juventus no se aguantara recriminarle la ‘traición’.