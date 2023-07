Video | Ángel Di María dejó en ridículo a Cristiano Ronaldo; el portugués le respondió con patada

Por estos días la mayor cantidad de ligas en Europa y zonas aledañas están en pausa, no obstante, ya se empiezan a ver trabajos de pretemporada para varios de los clubes que esperan ponerse a punto rápidamente. Dos de esos clubes que entraron en acción fueron Benfica de Portugal y Al-Nassr de Arabia Saudita, ambos con la intención firme de foguearse para encontrar el ritmo de competencia pronto.

Cristiano Ronaldo que iba en búsqueda del rosarino para marcarlo, terminó quedando a medio camino cuando Di María le hizo un inesperado ‘sombrero’. La reacción del luso no fue más que intentar voltear rápidamente para no dejar ir al argentino, sin embargo, ya era demasiado tarde y solo pudo frenarlo con una falta que se evidenció en una patada que dejó al de Benfica en el piso.

Desprestigio a Messi

El pasado lunes, 17 de julio, luego de un juego amistoso donde Al-Nassr de Cristiano Ronaldo cayó 5-0 ante Celta de Vigo , el portugués dejó unas declaraciones donde se mostró irreverente con la llegada de Lionel Messi a la MLS, además, de crítico del fútbol europeo: “¿Volver a Europa? No, esa puerta está completamente cerrada. Ya tengo 38 años y medio, y no vale la pena. En mi manera de ver el fútbol, Europa ha perdido mucha calidad”.

Tras esto, fue bastante recio al decir que solo en una liga de las ‘5 top’ del mundo había nivel: “La única Liga del mundo que para mí tiene calidad, que está a un nivel superior de todas las otras, es la Premier League”. Además, apuntó a otras así: “La Liga Española ya no está con esa gran calidad. La Liga Portuguesa es una Liga, más no una Liga TOP, TOP. La Liga Alemana también ha perdido bastante (calidad). En Europa tengo la certeza que no voy a volver, quiero jugar en Arabia Saudita”.