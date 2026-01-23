Deportes

Hora y canal para ver al Wolverhampton de Jhon Arias contra Manchester City: duelo clave en Premier League

Será otra oportunidad para que Jhon Arias siga en crecimiento con Wolves. Ahora ante Manchester City.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
24 de enero de 2026, 3:37 a. m.
Wolves de Jhon Arias contra Manchester City.
Wolves de Jhon Arias contra Manchester City. Foto: Getty Images

Este sábado, 24 de enero de 2025, Wolverhampton de Jhon Arias visitará al Manchester City por la fecha 23 de la Premier League. Será a partir de las 10:00 a.m. (hora colombiana) 3:00 p.m. de Inglaterra. El partido se podrá ver por Disney+ Premium.

Se trata de un partido clave para ambos. Manchester City debe ganar para no perderle la pista a Arsenal en el liderato de la Premier League, mientras que Wolverhampton quiere seguir sumando puntos para salir de la última posición.

Manchester City para continuar encaminado por la pelea del título, Wolverhampton para tratar de escapar de la zona de descenso. Partido de contrastes pero con amplia expectativa de buen funcionamiento.

Manchester City y Wolverhampton ya habían jugado en esta Premier League 2025-2026.
Manchester City y Wolverhampton ya habían jugado en esta Premier League 2025-2026. Foto: Getty Images

Tabla de posiciones en Premier League previo al Manchester City vs. Wolverhampton

Más de la Premier League

El Arsenal es “el mejor equipo del mundo actualmente” para Guardiola

Arsenal es “el mejor equipo del mundo actualmente”, pero el Manchester City conserva aún la esperanza de “alcanzar” al líder de la Premier League, afirmó este viernes el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola.

Deportes

Tabla de la Liga Betplay: Inter de Bogotá hace historia y Tolima está imparable en el comienzo de temporada

Deportes

Partido de Bayern Múnich contra Augsburgo es clave en la carrera de Luis Díaz: asoma récord

Deportes

Atención, Millonarios: la contundente respuesta que le dio James Rodríguez a Nacional por su fichaje

Ciclismo

Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Deportes

Así se vería James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios: lo que dijo Gustavo Serpa movió fibras

Deportes

El aviso de Julio Sánchez Cristo sobre el posible fichaje de James Rodríguez en Millonarios: Ilusión en los hinchas

Deportes

Respuesta de Fluminense a Boca Juniors por Kevin Serna: habría papelón como el de Marino Hinestroza

Deportes

Desde Brasil filtran la respuesta final de Jhon Arias sobre dejar o no Wolverhampton: Palmeiras, atento

Deportes

Revelan la cifra multimillonaria que pagaría Palmeiras por Jhon Arias: “Está encaminado”

Deportes

Nuevo gol de Jhon Arias: el video de su magistral definición levanta aplausos en Inglaterra

Los Gunners cuentan con siete puntos de ventaja sobre el City cuando restan 16 fechas para la conclusión del campeonato inglés.

Si bien Manchester City ya recortó una distancia parecida en el pasado reciente, el reto parece más complicado ante un Arsenal que es “el mejor equipo del mundo actualmente”, indicó Pep Guardiola en conferencia de prensa.

El técnico español se refirió a los números del equipo dirigido por el también español Mikel Arteta, que lidera la Premier y la Champions League, y que sigue vivo en Copa de la Liga (semifinales) y en FA Cup (4ª ronda).

En liga “espero que podamos acercarnos a ellos, mejorar y tener una opción para alcanzarlos”, declaró Guardiola.

Pep Guardiola contra el Bodo Glimt.
Pep Guardiola da su balance en Premier League tomando en cuenta la gran campaña de Arsenal. Foto: UEFA via Getty Images

Manchester City recibe el sábado al colista Wolverhampton luego de haber perdido sus dos últimos partidos, contra Manchester United en Premier League y en Bodo/Glimt en Liga de Campeones.

Los Skyblues no conocen la victoria en liga en lo que va de año 2026 (3 empates y una derrota).

Poco después, en conferencia de prensa, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, fue preguntado por las declaraciones del catalán.

¿El mejor equipo del mundo? “No lo sé, creo que somos un equipo que quiere mejorar continuamente, que hacemos muchas cosas bien, pero que estamos lejos de ser perfectos”, respondió el técnico vasco.

Arsenal recibe el domingo a un Manchester United que viene de ganar al Manchester City (2-0) el sábado en el debut del nuevo entrenador Michael Carrick.

*Con información de AFP

Más de Deportes

Wolves de Jhon Arias contra Manchester City.

Hora y canal para ver al Wolverhampton de Jhon Arias contra Manchester City: duelo clave en Premier League

Juan Pablo Torres y el Inter de Bogotá.

Tabla de la Liga Betplay: Inter de Bogotá hace historia y Tolima está imparable en el comienzo de temporada

Luis Díaz, a punto de romper una marca personal en el fútbol europeo.

Partido de Bayern Múnich contra Augsburgo es clave en la carrera de Luis Díaz: asoma récord

James Rodríguez y Atlético Nacional.

Atención, Millonarios: la contundente respuesta que le dio James Rodríguez a Nacional por su fichaje

Colombian Santiago Buitrago Sanchez of Bahrain Victorious pictured in action during stage 14 of the 2025 Tour de France cycling race, from Pau to Luchon-Superbagneres (183 km), on Saturday 19 July 2025 in France. The 112th edition of the Tour de France starts on Saturday 5 July in Lille, France, and will finish in Paris, France on the 27th of July. BELGA PHOTO POOL LUCA BETTINI (Photo by POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG / Belga via AFP)

Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Con ayuda de la Inteligencia Artificial, pusieron a James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios para este 2026.

Así se vería James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios: lo que dijo Gustavo Serpa movió fibras

James Rodríguez y Julio Sánchez Cristo.

El aviso de Julio Sánchez Cristo sobre el posible fichaje de James Rodríguez en Millonarios: Ilusión en los hinchas

Ultimátum de Fluminense a Boca Juniors por Kevin Serna: parece que se cayó todo.

Respuesta de Fluminense a Boca Juniors por Kevin Serna: habría papelón como el de Marino Hinestroza

Miguel Ángel Borja

Revelan el megasalario de Miguel Borja en Al Wasl de Emiratos Árabes: se despediría de la selección, pero arreglaría su vida

Luis Fernando Muriel hablando de su interés en jugar con otro equipo grande de Colombia.

Luis Fernando Muriel se lo deja claro a Junior: quiere jugar en otro histórico equipo colombiano

Noticias Destacadas