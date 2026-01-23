Hora y canal para ver al Wolverhampton de Jhon Arias contra Manchester City: duelo clave en Premier League

Este sábado, 24 de enero de 2025, Wolverhampton de Jhon Arias visitará al Manchester City por la fecha 23 de la Premier League. Será a partir de las 10:00 a.m. (hora colombiana) 3:00 p.m. de Inglaterra. El partido se podrá ver por Disney+ Premium.

Se trata de un partido clave para ambos. Manchester City debe ganar para no perderle la pista a Arsenal en el liderato de la Premier League, mientras que Wolverhampton quiere seguir sumando puntos para salir de la última posición.

Manchester City para continuar encaminado por la pelea del título, Wolverhampton para tratar de escapar de la zona de descenso. Partido de contrastes pero con amplia expectativa de buen funcionamiento.

Manchester City y Wolverhampton ya habían jugado en esta Premier League 2025-2026. Foto: Getty Images

Tabla de posiciones en Premier League previo al Manchester City vs. Wolverhampton

Más de la Premier League

El Arsenal es “el mejor equipo del mundo actualmente” para Guardiola

Arsenal es “el mejor equipo del mundo actualmente”, pero el Manchester City conserva aún la esperanza de “alcanzar” al líder de la Premier League, afirmó este viernes el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola.

Los Gunners cuentan con siete puntos de ventaja sobre el City cuando restan 16 fechas para la conclusión del campeonato inglés.

Si bien Manchester City ya recortó una distancia parecida en el pasado reciente, el reto parece más complicado ante un Arsenal que es “el mejor equipo del mundo actualmente”, indicó Pep Guardiola en conferencia de prensa.

El técnico español se refirió a los números del equipo dirigido por el también español Mikel Arteta, que lidera la Premier y la Champions League, y que sigue vivo en Copa de la Liga (semifinales) y en FA Cup (4ª ronda).

En liga “espero que podamos acercarnos a ellos, mejorar y tener una opción para alcanzarlos”, declaró Guardiola.

Pep Guardiola da su balance en Premier League tomando en cuenta la gran campaña de Arsenal. Foto: UEFA via Getty Images

Manchester City recibe el sábado al colista Wolverhampton luego de haber perdido sus dos últimos partidos, contra Manchester United en Premier League y en Bodo/Glimt en Liga de Campeones.

Los Skyblues no conocen la victoria en liga en lo que va de año 2026 (3 empates y una derrota).

Poco después, en conferencia de prensa, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, fue preguntado por las declaraciones del catalán.

¿El mejor equipo del mundo? “No lo sé, creo que somos un equipo que quiere mejorar continuamente, que hacemos muchas cosas bien, pero que estamos lejos de ser perfectos”, respondió el técnico vasco.

Arsenal recibe el domingo a un Manchester United que viene de ganar al Manchester City (2-0) el sábado en el debut del nuevo entrenador Michael Carrick.

*Con información de AFP