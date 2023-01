Ivana Knoll, la sexy hincha de Croacia, pone a temblar a varios jugadores: asegura que le escribieron mensajes durante Qatar 2022

Para el Mundial de Qatar 2022, desde ese territorio se lanzó una lista de reglas y prohibiciones que indicaban respeto con la cultura de esa zona del mundo. Para las mujeres, por ejemplo, los vestidos con escotes era una de las leyes inquebrantables.

Sin embargo, varias hinchas del género femenino se hicieron virales por rebeldes. Una argentina se hizo famosa por mostrar sus senos en pleno partido de su selección con Francia, cuando los de Lionel Scaloni levantaron el tercer título mundial para su nación.

Hincha Argentina hace topless en el estadio después de que Argentina ganará el Mundial... 👀😅 pic.twitter.com/SbnUjYY5BC — Regio Fifi. (@jgarza200) December 18, 2022

Mientras las mujeres que apostaron por los topless, temían por su seguridad o incluso ser expulsadas del Mundial, Ivana Knoll modelo croata, desafió toda regla.

“¿Qué opinan como me voy a vestir en Qatar?”, anticipó antes que rodara la pelota en la Copa del Mundo de 2022 con una foto en la playa en traje de baño.

De ahí en adelante se hizo famosa por lucir vestidos en los que mostraba más de la cuenta, posar en la playa e incluso por ser fotografiada por un qatarí que no se resistió a sus encantos.

La hermosa mujer que nació en Alemania y se nacionalizó croata acompañó de principio a fin a los dirigidos por Zlatko Dalic y su fanaticada en redes fue creciendo. 3,6 millones de personas siguen a la modelo que a cada escenario deportivo iba con prendas de cuadros rojos, blancos y azules.

“2022 EL MEJOR AÑO DE MI VIDA . 365 días sin parar de viajar, donde conocí gente maravillosa en todo el mundo, asistí a los mayores eventos deportivos y de moda, representé a mi país ante todo el mundo y estoy feliz y orgullosa como nunca antes. Chicos ustedes son la razón mientras este fue el mejor año para mí. Gracias a todos por su apoyo, ¡vamos a rockear 2023! ¡Te deseo un feliz año nuevo y todo lo mejor! Tu Knolloll”, escribió para despedir el año del Mundial.

Ahora la influencer, concedió una entrevista a Barstool Sport y aseguró que varios jugadores de diferentes seleccionados le han escrito mensajes privados, incluso en la misma cita mundialista en la que ella fue la sensación.

“Algunos jugadores enviaron mensajes sobre “¿Cómo estas?, bla, bla, bla...”, afirmó y agregó.

“¡Yo no respondía hasta que perdían! Sólo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”, puntualizó.

Ivana Knoll es una modelo croata que desafía el código de vestimenta de Qatar. - Foto: Tomada del instagram ofical de Ivana Knoll

Pese a hacerse más famosa en Qatar 2022, la modelo aseguró que el mundial del medio oriente fue el peor evento deportivo desde lo organizativo.

“Esto es un desastre. Lo siento por toda la gente que no puede ir al Mundial por culpa de la peor organización de la historia. La gente no quiera participar de este circo”, dijo en otra entrevista al periódico británico The Sun.

“No permitieron que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros”, dijo.

Ivana Knoll. Qatar 2022. - Foto: Instagram oficial Ivana Knoll (knolldoll).

Los jugadores de Croacia celebran con sus medallas en el escenario al terminar en tercer lugar, Croacia contra Marruecos - Estadio Internacional Khalifa, Doha, Qatar - 17 de diciembre de 2022 - Foto: REUTERS

Ivana no reveló qué jugadores le escribieron, pero sí dejó en claro que no le gustó cómo en los estadios no la dejaron acercarse a sus fans.

“No permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros”, contó como anécdota.

“La fan más guapa del Mundial”, como la bautizaron en redes, empezó a aprovechar su belleza en los estadios desde el Mundial de Brasil 2014, pues durante esa Copa del Mundo hizo sus primeras apariciones. En el Mundial de Rusia 2018 consiguió que varias marcas la vistieran y se mostrara en las tribunas. Los ingresos le permitieron que vendiera su propia línea de trajes de baño: Knoll Doll.