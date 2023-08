Jaime de la Pava lanzó regaño a jugadores del Deportivo Cali: “No estamos jugando con muñequitas”

Deportivo Cali ya ultima detalles para un partido complejísimo ante Atlético Nacional, su próximo oponente en la fecha 4 de la Liga Betplay. Los dirigidos por Jaime de la Pava están en la obligación de sacar buenos resultados, pues hay algo de dudas con la abultada caída en contra Once Caldas . Cali fue goleado por 4-0, frente al que es un directo rival en las aspiraciones de no descender.

Las palabras de Jaime de la Pava hacia sus arqueros

“Esto no es de hablar, no es de nombre, sino de demostrar de la mejor manera . Qué mejor reto para un entrenador que un jugador le demuestre rendimiento y esa rebeldía, en el buen sentido de la palabra, de que pueda ganarse el puesto ”, complementó.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

Tras registras dos victorias (vs. Pereira y vs. Santa Fe), así como una derrota (vs. Once Caldas), la escuadra verdiblanca está en el papel de jugársela toda ante Atlético Nacional este fin de semana.