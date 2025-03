Por estos días nuevamente estarán en juego los cupos al Mundial 2026. Colombia marchaba de la manera más positiva hasta las cuatro últimas jornadas del año anterior, cuando cedió puntos en duelos claves ante Bolivia, Uruguay y Ecuador.

De momento, el onceno que tiene como capitán a James Rodríguez está en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 19 puntos, seis debajo de la líder, Argentina, que ya tiene pie y medio en la próxima Copa del Mundo.

Colombia espera recuperar la sonrisa en las Eliminatorias al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

En el 2025 que ya inició, la tricolor tendrá la oportunidad de una reivindicación en seis juegos que restan. Los primeros dos, durante el mes de marzo en curso, ante Brasil, este jueves 20, y a los pocos días contra Paraguay (25 de marzo).

Serán dos contiendas que valgan más que los tres puntos. También estará en juego ver la capacidad de recuperación de Néstor Lorenzo, así como la rebeldía de los convocados para sacar adelante la clasificación a la que, según las cuentas, solo le restan cuatro puntos.

Justo en medio de dicha coyuntura, el 10 de la tricolor ha hablado del futuro propio de cara a los años venideros. Un tema crucial sobre el que fue consultado, fue el retiro, al que respondió de manera contundente.

Haciéndose una idea de lo que sentirá cuando ya no pise una cancha para disputar un partido oficial, dijo: “Antes de salir a los himnos, ahí es cuando más me gusta. Sientes esa presión y esa cosa que no vas a sentir cuando ya acabes el fútbol. Sé que cuando acabe el fútbol voy a extrañar mucho eso.

James Rodríguez bajo la atenta mirada del Nou Camp | Foto: Getty Images

Después de ello, afirmó que se toma cada juego con su club León y con la Selección Colombia, sin ahorrarse nada.

“Cada partido que juego lo vivo como si fuera el último, porque sé que el final está mucho más cerca”, alertó.

De cara al futuro, las competencias venideras importantes junto al equipo nacional, así como la expectativa de mantenerse en el mejor estado de forma, soltó: “Tengo una idea de jugar la Copa del Mundo si todo sale bien y ver”.

¿Después del Mundial, todo acaba?

Dicha respuesta la encontrará James en su intimidad, junto a su hija, Salomé, que será vital para dicha decisión.

“Si me siento bien sigo un año más, o dos. Si no, no (...) Sé que mi hija me va a decir que siga. Me dice, ‘papá, hasta los 39 tienes que jugar’”, sentenció sobre la edad a la que podría llegar.

James Rodríguez y su hija, Salomé, quien le pide extender su carrera después del Mundial 2026 | Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

Resaltándose lo que cree puede seguir dando dijo que esa edad rozando los 40, estaría más que bien: “Además, mi fútbol me puede ayudar mucho, mi fútbol de más toque hasta los 39 me puede dar”.

Para terminar su conversación con Aguirre, volvió a hacer hincapié en que la charla con su hija, será la que determine hasta cuándo seguirá activo en el fútbol, junto al club en el que esté y con la Selección Colombia.